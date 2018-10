Magazinul eMAG scoate la promoție de Black Friday 2018 foarte multe produse, așa că vei găsi la ofertă și multe televizoare la un preț bun, cu reduceri importante. Iată câteva modele care merită urmărite, ca să vezi ce prețuri promoționale va avea eMAG de Black Friday pentru ele:

1.T elevizor LED Nei 24NE5000, Full HD, 61 cm

Este un televizor de mici dimensiuni, ideal pentru un apartament mic de bloc sau ca televizor secundar, pentru bucătărie sau camera copiilor.

Televizorul NEI 24NE500 are rezoluție foarte bună, e Full HD, iar prețul mai mult decât accesibil.

Are interfață CI+, astfel încât nu vei avea nevoie de a doua telecomandă pentru box-ul TV al operatorului de cablu, pentru că poate fi utilizată cartela. Un alt detaliu important: clienții care au cumpărat acest televizor i-au acordat o medie de 4 stele din 5 la review, din peste 120 de voturi.

2. Televizor LED Curbat Smart Samsung, 49MU6202, Ultra HD 4K

Dacă vrei un televizor de ultimă generație, cu ecran curbat și rezoluție 4K Ultra HD, acest model este o alegere foarte bună. Rezoluția este de patru ori mai mare ca la un televizor obșinuit HD, astfel încât culorile sunt mai vii, iar luminozitatea mai mare.

Tot ce vezi pe ecran va părea cât se poate de real, ca și când ai fi în mijlocul evenimentelor. De asemenea, niciun detaliu nu va fi omis.

Televizorul Samsung 49MU6202 are un design curbat foarte elegant, astfel încât se va integra armonios în orice încăpere. Cu funcția Smart View poți conecta telefonul mobil la ecran și ai inclusiv comandă vocală, pentru o navigare mai ușoară. Iar prin Smart Hub poți găsi imediat conținutul dorit, fără să fie nevoie să accesezi fiecare canal în parte. Televizorul este disponibil în mai multe dimensiuni, cel mai mic având diagonala de 123 cm.

3. Televizor OLED Smart LG, OLED55B8PLA, 4K Ultra HD

Un model premium, acest televizor are o tehnologie specială, prin care asigură „negrul perfect”. În plus, are sistem de autoiluminare a pixelilor, astfel încât fiecare culoare va avea o luminozitate diferită, individuală. Vei descoperi toate detaliile ascunde într-o imagine, culorile sunt intense, iar profunzimea îmbunătățită, datorită procesorului inteligent Alpha7.

Televizorul OLED Smart LG OLED55B8PLA are sistem audio Dolby Atmos și Dolby Vision, pentru a-ți oferi acasă o experiență cinematografică deosebită, cu sunet surround la 360 grade. Iar pentru Smart TV poți să descarci conținut suplimentar: jocuri, aplicații, știri.

La un preț foarte bun de Black Friday 2018, acest model este disponibil în versiunea cu diagonală de 139 cm sau de 164 cm.

4. Televizor LED T2 portabil DenisNetwork, HD

Un televizor mic, cu diagonala de numai 40 cm, acest gadget este ideal pentru concedii, camping sau mers cu rulota. Îl poți lua cu tine oriunde vrei și te poți bucura de o rezoluție HD, cu aspect de imagine 16:9 și tehnologie LED. Imaginile sunt clare, iar consumul de energie foarte redus.

Televizorul LED portabil DenisNetwork se poate încărca de la bricheta auto sau de la perete și are un port USB, la care poți conecta un stick USB sau un HDD extern, ca să vezi filmele sau pozele preferate.

5. Televizor OLED Smart Sony 77A1, 4K Ultra HD

Un gigant cu diagonala de 195 cm, acest televizor este ideal pentru spațiile mari, generoase. Datorită procesorului X1 Extreme, televizorul redă culorile și imaginile exact așa cum le-ai vedea în realitate. Afișajul TRILUMINOS reproduce cu fidelitate fiecare umbră și ton de culoare, astfel încât poate reda o planetă cromatică mai largă ca oricare altul.

Televizorul OLED Smart Sony 77A1 are tehnologie Acoustic Surface, astfel încât sunetul provine din întregul ecran, nu doar de la boxe. Ai acces rapid la aplicații și funcții noi, poate fi conectat la smartphone sau tabletă prin Android TV și are comandă vocală.

Marginile televizorului sunt foarte înguste, astfel încât te vei bucura de o experiență de vizionare mult mai bună. Ecranul se poate fixa pe perete sau pe un stativ care nu se vede, iar cablurile sunt ascunse în spate.