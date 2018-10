Black Friday 2018 se apropie, iar asta înseamnă reduceri la cele mai importante terminale mobile de pe piață.

Așa cum era de așteptat, modelele high-end ale marilor producători vor fi și atracția principală de Black Friday 2018, iar noi privim puțin asupra celor mai puternice smartphone-uri din oferta eMAG pe care le așteptăm să le vedem cu reduceri semnificative în la mijlocul lunii noiembrie.

eMAG a anunțat deja că Black Friday 2018 va avea loc pe data de 16 noiembrie, așa că mai ai puțin timp să te hotărăști care este modelul perfect pentru tine.

1. IPHONE XS / XS MAX







Sursa foto: Apple

Black Friday 2018 poate fi momentul excelent dacă îți dorești să pui mâna pe unul dintre cele mai noi telefoane lansate anul acesta de către Apple. În oferta eMAG poți găsi cele două modele iPhone XS și iPhone XS Max, însă trebuie să știi de pe acum, și probabil nu este o surpriză pentru tine, că nu vorbim despre două modele la un preț moderat, deși reducerile de Black Friday 2018 pot echilibra lucrurile.

Cele două telefoane se pot lăuda însă cu un ecran Super Retina OLED superb, o ramă subține care face ca vizionarea să fie extrem de plăcută, mai ales că vorbim despre dimensiuni de 5,8, respectiv 6,5 inch, la modelul XS Max. Având în spate un procesor A12 Bionic, o cameră duală de 12MP și FaceID, aceste telefoane au făcut un binemeritat pas înainte față de modelele de anul trecut. Bateria nu este spectaculoasă, însă asta nu este nicio surpriză atunci când vorbim despre un smartphone Apple, însă iOS 12, cel mai noi sistem de operare, face ca interacțiunea să fie impecabilă.

2. SAMSUNG GALAXY NOTE 9



Sursă foto: Samsung

Dacă îți dorești să ai în mâini o adevărată uzină împachetată elegant într-un smartphone de super calitate, atunci în oferta de Black Friday 2018 la eMAG poți merge cu încredere pe cel mai puternic telefon pe Android din lume, Samsung Galaxy Note 9.

Este construit cu un ecran uriaș de 6,4 inch Super AMOLED, un S Pen stylus digital pentru cei care au nevoie de acest telefon pentru muncă, o baterie puternică, de 4000mAh, și un sistem de camere foto de cea mai bună calitate, cu o cameră frontală de 8MP și două camere pe spate de 12MP fiecare.

3. HUAWEI P20 PRO







Sursă foto: Huawei

Reprezintă o veritabilă alternativă premium pentru iPhone XS și Samsung Galaxy S9 și se laudă cu un set de camere care vor face ca fotografiile să iasă rapid în evidență. Vorbim despre trei senzori, unul RGB de 40MP, altul Monochrome de 20MP și un senzor telephoto de 8MP și un design destul de atractiv. Credem că acestea sunt motive suficiente să vezi oferta eMAG pentru Huawei P20 PRO.

4. SAMSUNG GALAXY S9



Sursă foto: Samsung

Pentru cei care își doresc pachetul complet al unui telefon aproape perfect pe Android, însă cu dimensiuni ușor mai reduse față de cele oferite de Note, oferta pentru Samsung Galaxy S9 de la eMAG trebuie luată neapărat în calcul.

Vorbim despre unul dintre cele mai performante telefoane de pe piață, cu un display extraordinar de 5,8 inch, care vine însă și la o varianță extinsă, pe modelul Galaxy S9+, de 6,2 inch. Oferă o rezoluție maximă de 1440 x 2960, vine cu un procesor Exynos 9819, are 4GB Ram și 64GB capacitate de stocare. Atunci când vorbim despre baterie, telefonul are sub carcasă 3000mAh, iar din punct de vedere al camerelor foto se laudă cu o cameră frontală de 8MP și una pe spate de 12MP.

5. GOOGLE PIXEL 2 XL







Sursă foto: Google

Nu este un model care se poate bate cu iPhone, Samsung și Huawei în materie de design, dar este un telefon care câștigă detașat lupta pentru cea mai spectaculoasă cameră foto și experiența de utilizare a sistemului de operare Android.

Dacă vorbim despre un ecran de 6 inch, un procesor Qualcomm Snapdragon 835, 4GB RAM, capacitate de stocare începând de la 64 GB și până la 128 GB, o baterie de 3520 mAh și două camere, una frontală de 8MP f/2.4, iar alta pe spate de 12MP f/1.8.

Așadar, dacă tot ce cauți este o cameră extraordinară și experiența de utilizare completă și fără erori a unui dispozitiv Android, oferta eMAG îți va oferi cea mai bună variantă, acest Google Pixel 2 XL.

6. HONOR 10



Sursă foto: HiHonor.com

Niciodată nu trebuie subestimată capacitatea producătorilor chinezi de a scoate pe piață un telefon care arată bine, funcționează foarte bine și vine la un preț surprinzător de bun. Oferta pentru Honor 10 reprezintă de fapt un pachet compact de funcționalitate, design, calitate și cost greu de găsit la un alt producător în momentul de față.

La doar 153 de grame greutate și un ecran de 5,84 inch, acest model este suficient de mare și de ușor să devină rapid o alegere inspirată. Sub carcasa sa se află un procesor Kirin 970, 4GB RAM, 128GB capacitate de stocare, o baterie de 3400 mAh și trei camere, una duală, de 16MP + 24MP, iar cealaltă frontală de 8MP f/2.0.

7. ONEPLUS 6







Sursă foto: OnePlus.com

E telefon sau e mașină de Formula 1, pentru că nu ne dăm seama? Glumim, desigur, însă oferta pentru OnePlus 6 aduce în mâinile utilizatorilor de Android cel mai rapid telefon construit pe acest sistem de operare.

Are un procesor Snapdragon 845, dar și echivalentul unei plăci grafice de pe PC, un Adrenp 630 GPU, dar și 8GB RAM, de două ori mai mult decât poți găsi pe un Samsung Galaxy S9. Toate acestea vin în spatele unui ecran 19:9de 6.28inch AMOLED, care deși nu este cel mai bun de pe piață, tot rămâne impresionant.

8. SONY XPERIA XZ3



Sursă foto: Sony

Despre acest model, putem reduce toată prezentarea la câteva idei simple: produs premium, ecran extraordinar și Android 9.0 Pie. Pentru cei care caută o ofertă bună, Sony Xperia XZ3 reprezintă toate puterile celor de la Sony de a aduce în fața utilizatorilor și fotografilor experiența 4K și a camerelor foto de top.

Vine cu un ecran încântător Bravia de 6 inch, 18:9 QHD+ HDR, dar și o carcasă de aluminiu și sticlă. Procesorul este solid, pentru că vorbim despre un Snapdragon 845, apoi 4GB RAM, 64 GB spațiu de stocare și o baterie de 3300 mAh. Desigur, să nu uităm de cameră, pentru că tot am lăudat-o: este vorba despre o cameră de 19MP cu care posesorii XZ2 sunt foarte familiarizați. Acest model este însă capabil să filmeze la o calitate 4K, HDR și să facă filmulețe în slow-motion, cu 960fps, la 1080p. Black Friday 2018 poate fi momentul oportun să îl încerci.

9. IPHONE 8 PLUS







Sursă foto: Apple

Te-ai putea întreba de ce vorbim despre un telefon care deja a fost depășit de alte modele mai noi de la Apple. Însă iPhone 8 Plus, în ciuda faptului că este sub iPhone X la performanțe, reprezintă alegere mai bună din punct de vedere financiar care va merge impecabil datorită sistemului de operare de la Apple. Oferta iPhone 8 Plus vine cu un procesor fulger A11 Bionic, o cameră duală, senzori mai puternici, dar și cu un frate mai mic, iPhone 8, pentru cei care nu vor un ecran atât de mare, de 5,5 inch.

10. HTC U12+



Cu acest model, HTC a reușit să ofere una dintre cele mai plăcute experiențe de utilizare a sistemului de operare Android de pe piață. Oferta HTC U12+ cuprinde un ecran HDR 18:9 de 6 inch care se bate de la egal la egal cu Samsung Galaxy S9 sau Sony Xperia XZ2, este rezistent la apă, vine cu dual LTE Sim și versiunea de Android 8.1 Oreo.

De asemenea, procesorul Qualcomm Snapdragon 845, cei 6GB RAM, 64 GB spațiu de stocare cu posibilitatea de a mai folosi un card extern de stocare, bateria de 3500 mAh și cele patru camere, două pe spate, de 12MP și 16MP și două frontale, 8MP + 8MP, transformă acest model într-o alegere pe care nu o vei regreta.

Nu uita, Black Friday 2018 la eMAG începe pe 16 noiembrie. Până atunci, urmărește în continuare prezentările pe care Yoda.ro ți le va face pe cele mai importante produse și gadgeturi din IT&C în perioada următoare.