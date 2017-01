Vezi comunicatul oficial

Kingston Digital, Inc., divizia de memorii flash a companiei Kingston Technology, Inc., liderul mondial independent in produse de memorie, a lansat dispozitivul de stocare USB DataTraveler Ultimate Generation Terabyte (GT), care dispune de cea mai mare capacitate de stocare din lume. DataTraveler Ultimate GT ofera o capacitate de stocare de pana la 2TB si o performanta USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0).

Utilizatorii vor avea posibilitatea de a stoca o cantitate uriasa de date intr-un dispozitiv de mici dimensiuni, inclusiv pana la 70 de ore de continut video 4K, pe un singur USB de 2TB. DataTraveler Ultimate GT ofera o calitate superioara intr-un design high-end, fiind protejat de o carcasa metalica fabricata dintr-un aliaj de zinc, pentru a rezista la socuri. Dimensiunea compacta le ofera entuziastilor tech sau utilizatorilor profesionali o solutie portabila de stocare si transfer al fisierelor de mari dimensiuni.

„Cu DataTraveler Ultimate GT, le punem utilizatorilor la dispozitie o noua modalitate de stocare a datelor intr-un dispozitiv foarte usor de gestionat. Noul dispozitiv reprezinta o continuare in materie de performanta a produselor Kingston, dupa lansarea stick-ului USB de 1TB din 2013. Prin dublarea capacitatii, utilizatorii pot stoca si transporta mult mai usor cantitati si mai mari de date”, a declarat Jean Wong, Flash business manager.

DataTraveler Ultimate GT va fi disponibil din februarie, cu capacitati de stocare de 1TB si 2TB. Dispune de o garantie de 5 ani, suport tehnic gratuit si fiabilitatea specifica produselor Kingston. Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati www.kingston.com.

Specificatii tehnice Kingston DataTraveler Ultimate GT:

· Capacitati de stocare1: 1TB, 2TB

· Viteza2: USB 3.1 Gen. 13

· Dimensiuni: 72mm x 26.94mm x 21mm

· Temperatura de operare: -25°C pana la 60°C

· Temperatura de stocare: -40°C pana la 85°C

· Garantie: 5 ani garantie cu suport tehnic gratuit

· Compatibil cu: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (SP1), Mac OS v.10.9.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OSTM