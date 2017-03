Unii utilizatori vor fi afectati de aceasta decizie.

Microsoft a anuntat ca va opri suportul unei alte versiuni de Windows, urmand sa se concentreze exclusiv pe Windows 10 pentru care urmeaza un update major.

Versiunea la care Microsoft va renunta este Windows Vista, sistem de operare ce a fost lansat in ianuarie 2007. Suportul pentru aceasta versiune este la final, Microsoft confirmand ca va fi oprit complet pe 11 aprilie.

Astfel, dupa aceasta data, computerele ce au in continuare Windows Vista nu vor mai primi update-uri si nici patch-uri de securitate. Platforma va pierde si accesul la update-urile aplicatiei de antivirus, Security Essentials, ceea ce inseamna ca ar putea deveni tinta hackerilor.

Utilizatorii care folosesc Windows Vista sunt incurajati sa faca update la o versiune de Windows ce are in continuare suport din partea Microsoft sau vor ramane neprotejati in fata oricarui atac cibernetic. Conform Netmarketshare, 0.78% dintre device-uri folosesc Windows Vista. Desi pare un procent mic, sunt totusi cateva milioane de device-uri in realitate.