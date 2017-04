La doar cateva luni de la lansare, Nintendo opreste productia pentru o consola de jocuri.

Consola NES Classic Edition s-a bucurat de mare succes dupa lansare, in noiembrie 2016, iar stocurile se epuizau zilnic. Cu toate acestea, Nintendo anunta ca va opri productia acestui model, scrie Mashable.

NES Classic este o varianta mini a consolelor Nintendo si costa numai 60 de dolari. Comenzile au venit din toate colturile lumii, insa gadgetul putea fi gasit foarte greu, doar la cateva magazine.

Fanii nemultumiti au cerut explicatii, iar conducerea Nintendo a declarat ca nu se astepta la o cerere atat de mare, de aceea a aparut aceasta constanta lipsa de pe stoc a produsului.

In realitate insa, la acel moment Nintendo era mai interesat de promovarea noii console, Switch, decat de rezolvarea problemei privind stocurile NES Classic.

Succesul produsului era uimitor, atat in randul jucatorilor mai in varsta, nostalgici dupa vechile console de jocuri, dar si in randul celor mai tineri. O consola NES Classic, care oficial costa numai 60 de dolari, ajunsese sa se vanda la ocazii chiar si cu 250 de dolari.

In ciuda acestui urias interes si a cererii care depasea constanta oferta, Nintendo a anuntat ca in aprilie vor fi distribuite ultimele unitati NES Classic Edition. Din pacate, fanii nu au primit inca si o explicatie pentru aceasta decizie neasteptata.