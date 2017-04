Consolele Sony PS4 au o problema neasteptata.

Mai multe service-uri care repara console Sony PlayStation 4 spun ca acestea sunt predispuse la un tip mai neobisnuit de defectiune: investarea cu gandaci.

In foarte multe cazuri, gandacii au intrat in console prin orificiile largi de ventilatie. Ajunsi in interior, gandacii au atinci circuitele electrice, s-au curentat si astfel au stricat consola, scrie Daily Mail.

Consolele sunt inchise la culoare si emit caldura cand sunt folosite, de aceea sunt un obiect care atrage acesti daunatori. In plus, de obicei sunt tinute pe podea, unde gandacii umbla cel mai des.

Steve Porter, patronul TronicsFix, un service de langa Portland, Oregon, spune ca se confrunta zilnic cu asemenea cazuri: primeste console stricate de gandaci.

Practic, aproximativ 40% din gadgeturile pe care le repara acest service sunt console stricate de insecte.

Infestarea cu gandaci a fost observata la console Xbox One, PlayStation 4 Slim, PS4 Pro, dar mai ales la modelul standard PS4. Preferinta insectelor se explica prin faptul ca la acest model sursa de energie, care se incalzeste, este chiar langa orificiile prin care gandacii pot sa intre.