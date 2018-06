Daca esti un gamer impatimit, e imposibil sa nu vina momentul in care vei lasa consola langa televizor si te vei instala in fata propriului tau PC construit pentru jocurile preferate.

Desi poate parea destul de simplu la inceput, sa iti faci pe piese PC-ul ideal de gaming nu este o treaba atat de usoara si sunt unele greseli pe care trebuie sa le eviti.

Marele avantaj, spre deosebire de o consola, este ca poti oricand face un upgrade serios PC-ului, atunci cand hardware-ul este depasit de noile cerinte de pe piata ale celor mai tari jocuri.

7 mari greseli pe care trebuie sa le eviti cand iti cumperi un PC pentru gaming:

1. Cumperi un PC de gaming pentru ca arata foarte bine

Daca este prima oara cand iti faci un PC de gaming, aceasta ar putea fi prima ta tentatie. Asa cum de obicei te gandesti ca mai mare este mereu mai bine, un PC care arata spectaculos la suprafata nu inseamna ca iti va oferi neaparat si cea mai buna experienta de gaming de care ai nevoie. Poate vei reusi sa iti impresionezi prietenii, dar mai mult de atat nu vei obtine. Asa ca, inainte sa te gandesti la carcasa PC-ului tau si la componente de efect, mai bine esti atent la componentele mai putin vizibile, care vor face ca jocurile sa mearga ireprosabil.

2. Nu te gandesti in perspectiva

Cerintele jocurilor pe PC avanseaza extrem de repede, de la an la an, motiv pentru care atunci cand iti vei face computerul trebuie sa iei in calcul ceea ce se va intampla in 18-24 de luni. In primul rand, trebuie sa-ti echipezi PC-ul cu una dintre cele mai bune placi video de gaming pe care le poti gasi. Astfel, vei putea sta linistit ca din acest punct de vedere jocurile vor avea nevoie de cativa ani de evolutie ca sistemul tau sa fie depasit. Apoi, asigura-te ca PC-ul are destule porturi suplimentare pentru a putea instala harduri de stocare, in viitor. Dupa cum stii deja, cele mai noi si mai spectaculoase jocuri care apar pe piata ajung sa ocupe si cel mai mare spatiu pe hard.

3. Uiti cat de importanta este sursa de alimentare

Un computer puternic, fara o sursa de alimentare pe masura va subperforma de fiecare data. E si pacat sa investesti o suma importanta intr-un PC cu adevarat impresionant, dar sursa de alimentare sa nu faca fata asa cum trebuie. Mai rau este faptul ca iti poate afecta si chiar distruge componentele de baza, in urma unei utilizari intense.

4. Dai banii pe lucruri de care nu ai nevoie

Daca PC-ul este exclusiv pentru gaming, nu mai arunca banii pe componente care nu te vor ajuta in niciun fel. Vrei un port CD/DVD/Blu-ray? Cel mai probabil jocurile cumparate pot fi descarcate direct online, motiv pentru care nu vei avea nevoie de asa ceva. Si pentru ca tot am deschis discutia despre internet, renunta la ideea de a avea un adaptor Wi-Fi pentru computer. Foloseste o conexiune ethernet, pentru un net mai stabil si mai rapid, mai ales pentru jocurile care necesita sa fii in permanenta online. De asemenea, nu investi intr-un sistem 7.1 cu surround sound, pentru ca oricum nu il vei folosi niciodata la capacitatea lui maxima. Mai bine iti iei o pereche de casti de gaming.

5. Crezi că ai nevoie de foarte multa memorie RAM

Da, jocurile video iti vor solicita multa memorie RAM, dar asta nu inseamna ca trebuie sa umpli PC-ul cu RAM pana la refuz. Mai bine mergi pe o placa video cu mai mult VRAm, ceea ce iti va oferi rezolutie si textura mai bune in jocuri.

6. Te bazezi pe Linux

In primul rand, spre deosebire de Windows, Linux este gratuit, iar asta ar insemna o reducere de costuri. Ceea ce trebuie sa iei in calcul insa e faptul ca multe jocuri nu au fost dezvoltate si pentru Linux si ai putea pierde experiente de gaming incredibile din acest motiv.

7. Nu verifici compatibilitatea monitorului

Nu poti sa investesti o suma mare intr-un PC puternic pentru jocuri, iar pentru monitor sa alegi o solutie de compromis. Monitorul este o parte esentiala din intreaga experienta de gaming, motiv pentru care trebuie sa alegi un model care in primul rand este compatibil cu computerul tau, cu placa ta video, iar in al doilea rand e indeajuns de performant ca sa te bucuri cu adevarat de cele mai spectaculoase jocuri din punct de vedere grafic.

Sursa foto: Shutterstock / Copyright: sezer66