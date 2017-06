O companie chinezeasca a conceput o camera foto 360, care poate fi montata pe un smartphone.

Compania HT Optical a oferit celor de la Engadget informatii despre un dispozitiv deosebit, nelansat inca. Este vorba o camera modulara, care poate fotografia la 360 de grade si care se poate monta pe un smartphone cu o grosime de la 7,6 mm.

Astfel, camera va putea fi folosita pe un iPhone 7 Plus (care are 7,3 mm grosime), dar si pe un Galaxy S8 sau S8+, care au o grosime de 8mm, respectiv 8,1 mm, scrie Phone Arena.





Montata pe un telefon, aceasta camera poate face poze la o rezolutie de 16MP, are un zoom impresionant si adauga numai un milimetru in plus la grosimea telefonului. De asemenea, camera poate filma la o rezolutie 4K.

Ineditul dispozitiv va fi lansat pe 30 iulie in China, alaturi de o noua serie de telefoane, ProTruly Darling. Acestea vor costa intre 500 si 800 de dolari.

Sursa foto: iStock