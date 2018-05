Probabil iti mai amintesti momentele in care schimbai biletele la ora de istorie, in gimnaziu, ori cand faceai ochi dulci colegei, in liceu. Sistemul de invatamant din China a mers atat de departe incat elevilor nu le este ingaduit sa se distraga in nici un fel actului de educatie. Si pentru asta, chinezii folosesc un sistem de camere video care monitorizeaza fiecare grimasa a copiilor.

Atentia elevilor la clasa este esentiala pentru performanta lor scolara, sunt de parere administratorii unei scoli gimnaziale din Hangzhou, China. De aceea, institutia de invatamant a amenajat, experimental, un sistem de monitorizare a comportamentului elevilor dintr-o clasa. Folosind tehnologia recunoasterii faciale, dascalii sunt in masura sa masoare expresia fetei fiecarui elev, dar si furia, supararea, lipsa de atentie, chiar si fericirea, relateaza supchina.com. Sistemul de monitorizare ii poate avertiza pe profesori atunci cand nivelul de neatentie al elevilor atinge o anumita valoare.

FOTO: supchina.com Sistemul e suficient de avansat incat poate sa surprinda chiar si cele mai subtile expresii ale fetei. Cu ajutorului lui, dascalii stiu in orice moment daca lectiile predate sunt plictisitoare sau elevii au cu totul alte preocupari din motive care ii depasesc. Partea mai putin placuta a sistemului este ca acesta are capacitatea de a masura si performantele profesorilor, pe baza reactiilor avute de elevi la clasa. Si, cum spuneam mai sus, elevii ar putea fi distrati de review-urile celui mai nou film lansat la cinema sau de concertul senzational care urmeaza sa aiba loc peste o saptamana. Desi nu agreeaza sa stie ca cineva le monitorizeaza in permanenta orice miscare de sprancene, elevii sustin ca sistemul e bun pentru ei, fiindca ii incurajeaza sa ramana concentarti pe toata durata ofrelor de curs. In ciuda criticilor care au aparut in mediul online, directorul scolii, Ni Ziyuan, a declarat ca sistemul va fi extins in aceasta vara in toate salile de clasa ale scolii pe care o conduce.