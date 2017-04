Noua camera full-frame mirrorless ofera viteze uimitoare si versatilitate

· Prima camera foto full-frame din lume cu senzor Exmor RS CMOS de 24.2 MP

· Fotografie in rafala Blackout-Free de pana la 20fps pentru pana la 241 imagini RAW/ 362 JPEG

· Fotografie silentioasa si fara vibratii, la viteze de pana la 1/32,000 sec

· 693 puncte de autofocus cu 60 AF/AE calcule de tracking pe secunda

· Numar mare de functionalitati profesionale, precum port Ethernet pentru transfer, slot Dual SD pentru card si autonomie prelungita a bateriei

· Stabilizare a imaginii pe 5 axe cu avantajul unui timp de expunere in 5.0 pasi

Modelul α9, cea mai avansata tehnologic si inovatoare camera foto creata de Sony, ofera un nivel de performanta foto fara precedent, in randul camerelor mirrorless, SLR sau a altor modele.

Noua camera dispune de o serie de capabilitati care nu sunt disponibile pe modelele digitale SLR, cum ar fi viteza sporita, fotografia in rafalaiii pana la 20fpsiv, 60 AF/AE calcule de tracking pe secunda si o viteza de declansare de pana la 1/32,000 secundeviii. Aceste performante se datoreaza in primul rand senzorului full-frame Exmor RS™ CMOS de 35mm – primul din lume de acest tip – care permite procesarea datelor la o viteza de pana la 20 de ori mai mare decat modelele anterioare de camere foto Sony full-frame mirrorless. Noul senzor este completat de procesorul de imagine upgradat BIONZ X, care ii maximizeaza performanta.

Viteza fara precedent si sistemul inovator de fotografiere silentioasavii sunt completate de un sistem de focalizare cu 693 puncte de autofocus cu detec’ia fazei. Acoperind aproximativ 93% din cadru, sistemul de focalizare asigura captarea subiectilor rapizi, indiferent de pozitia acestora in cadru.

De asemenea, noul α9 dispune de un sistem de declansare electronic, fara vibratii si fara distorsiuni,vii fara oglinzi mecanice sau zgomot de declansare, ceea ce il face un dispozitiv extrem de util pentru orice scenariu de fotografie care necesita liniste.

Sistemul inovator de autofocus al camerei permite urmarirea miscarilor haotice din cadru cu un nivel de precizie fara precedent, avand capacitatea de a calcula AF/AE de pana la 60 ori pe secundax, chiar si in momentul declansarii.

Capabilitati profesionale intr-un corp compact



Camera foto α9 dispune de un nou vizor Quad-VGA OLED Tru-Finder de inalta rezolutie, cu aproximativ 3.686 mii de puncte pentru reproducerea extrem de exacta si realista a detaliilor. Noul vizor Tru-Finder ofera cea mai mare rezolutie pentru un vizor conceput pentru camerele foto α de la Sony si are un design optic care include un element asferic dublu, obtinand un factor de magnificare de 0.78x si un nivel remarcabil de precizie in orice unghi. Vizorul este dotat cu un strat protector T* de la ZEISS® care reduce considerabil reflexiile, fiind prevazut cu un strat protector cu fluor pe obiectivul exterior, care protejeaza impotriva impuritatilor.

Tuturor acestor caracteristici li se adauga un nivel de intensitate luminoasa care este de doua ori mai puternica decat cea oferita de vizorul XGA OLED Tru-Finder de pe camera foto α7R II, creand o imagine cu o luminozitate aproape identica cu scena reala incadrata, oferind o experienta naturala de fotografiere.

Modelul α9 este echipat cu un sistem inovator de stabilizare a imaginii pe 5 axe, care ofera avantajul unui timp de expunere in 5.0 pasiix, valorificand astfel puterea noului senzor, chiar si in conditii dificile de iluminare.

Camera α9 este prevazuta cu un port Ethernet (terminal LAN cablat), care permite transferul facil al imaginilor catre un server FTP specific la viteze mari, ceea ce il face alegerea ideala pentru fotografia de studio, fotoreportaje si evenimente sportive.

Noi caracteristici pentru o functionare rapida



Noul model α9 de la Sony dispune de cateva functii de focalizare noi si actualizate care accepta o focalizare mai rapida si mai usoara intr-o varietate de situatii. Camera este prevazuta cu un joystick cu selector multiplu plasat in spatele camerei, permitandu-le fotografilor sa schimbe cu usurinta focalizarea in interiorul cadrului prin apasarea selectorului multiplu in orice directie – sus, jos, stanga sau dreapta – atunci cand fotografiaza in modurile de focalizare Zone, Flexible Spot sau Expanded Flexible Spot.

Autonomie dubla a bateriei, memorie dubla



Camera inovatoare α9 dispune de o baterie noua Sony (modelul NP-FZ100), cu o capacitate de 2,2 ori mai mare decat a modelelor full-frame anterioare de la Sony, oferind o durata mai mare de fotografiere si o performanta superioara. In urma feedback-ului primit de la clienti, noua camera ofera doua slot-uri separate pentru carduri, inclusiv unul pentru cardurile UHS-II.

Sensibilitate superioara si Wide Dynamic Range

Design-ul unic al senzorului de imagine al α9 reprezinta varful tehnologiei dispozitivelor Sony. Senzorul full-frame CMOS de 24.2 MPii cu iluminare din spate permite captarea nivelului maxim de lumina, producand imagini de o calitate exceptionala si extrem de realiste. Procesorul de imagine BIONZ X a fost imbunatatit si joaca un rol important in oferirea unor imagini de calitate superioara, deoarece ajuta la minimizarea zgomotului in intervalul superior de sensibilitate, reducand in acelasi timp necesitatea de a limita sensibilitatea ISO in situatiile in care este necesara o calitate superioara a imaginii.

Captura video 4K



Noul model α9 dispune de performante video ridicate, deoarece ofera inregistrare video la calitate 4K (3840x2160p) pe intreaga latime a senzorului de imagine full-frame. in plus, camera poate inregistra Full HD la o rata de 120 de cadre pe secunda, cu viteze de pana la 100 Mbps.

Preturi si disponibilitate



Camera foto cu obiective interschimbabile α9 va fi disponibila in Europa din luna iunie 2017, la un pret de aproximativ 5.300 de euro.