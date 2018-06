Vezi comunicatul companiei.

Sony lanseaza camera compacta RX100 VI, ce combina zoom-ul mare de 24-200mm, diafragma luminoasa si cel mai rapid sistem autofocus din lume intr-un corp compact.

RX100 VI este primul dintre modelele RX100 care include un obiectiv cu factor de marire ridicat, fiind dotata cu un obiectiv impresionant si portabil ZEISS Vario-Sonnar T F2.8 – F4.5 de 24-200mmi, care asigura reactii rapide si o calitate superioara a imaginii.

Zoom-ul mare, calitatea remarcabila a imaginilor si versatilitatea, atat pentru capturile statice, cat si pentru cele video, fac din acest model alegerea ideala pentru instantanee din viata de zi cu zi, peisaje urbane, portrete, scene din sport si viata salbatica.

Noul model este echipat cu un senzor de imagine Exmor RS CMOS de 20,1 MP, de tip 1.0, cu cip DRAM si un procesor de imagine imbunatatit BIONZ X cu un circuit primar LSI, care maximizeaza viteza de procesare si optimizeaza calitatea imaginii, indiferent de conditiile de fotografiere.

In plus, modelul RX100 VI dispune de un sistem de focalizare automata extrem de eficient si rapid, cu 315 puncte focale de detectie a fazei integrate in senzorul care poate obtine focalizare in mai putin de 0.03 secunde, cel mai rapid timp de focalizare automata din lumeii pentru camerele cu senzori de tip 1.0.

De asemenea, poate fotografia cu pana la 24 de cadre pe secunda la rezolutie maxima si cu urmarire integrala continua AF/AE, producand continut video la calitate 4K, cu citirea pixelilor pe toata latimea cadrului, fara sa combine mai multi pixeli intr-unul singur.