Gadgetul ultra-portabil va fi lansat in Europa in aceasta primavara.

Cu o dimensiune care ii permite sa fie tinut in palma, MP-CD1 poate proiecta pe o suprafata de pana la 120 de inci, de la o distanta scurta de aproximativ 3,5 metri.

Proiectorul versatil cantareste doar 280 g, poate tranforma orice suprafata intr-un ecran wide si functioneaza aproape fara zgomot.

Toate aceste caracteristici il recomanda pentru prezentarile de business tinute in deplasare, pentru gaming, evenimente in aer liber sau seri de vizionat filme cu familia.

Afisajul in culori vii al proiectorului utilizeaza technologia DLP® IntelliBright™, care foloseste algoritmi de procesare avansata a imaginilor, ceea ce aduce un plus de stralucire fara sa afecteze autonomia bateriei.

Designul unic al proiectorului ii permite sa minimizeze cantitatea de caldura emanata, dar sa mentina luminozitatea ridicata a imaginilor, totul intr-un format compact, de buzunar.

Cu o clasare ANSI de 105 lumeni si o baterie incorporata de 5.000 mAh, utilizatorii pot proiecta imagini clare si luminoase pentru pana la doua ore.

Timpul de utilizare poate fi extins prin simpla incarcare prin intermediul portului USB-C, chiar si in timp ce dispozitivul este in uz, ceea ce elimina nevoia unui adaptor special pentru alimentare care ar putea fi cu usurinta uitat acasa. Cand este folosit in aer liber, MP-CD1 poate fi incarcat simplu cu ajutorul unei baterii externe.

Cu un timp de deschidere rapid de pana la 5 secunde si o varietate de optiuni simple de conectare cu ajutorul portului HDMI, continutul care trebuie redat poate fi preluat dintr-o varietate de surse, inclusiv PC-uri sau console PlayStation, si poate fi partajat cu toti cei prezenti in doar cateva secunde.

Acest lucru elimina orice obstacole in cursul unei intalniri importante, iar un adaptor HDMI va permite conectarea wireless la mai multe tipuri de dispozitive, inclusiv la smartphone-uri si tablete, pentru redarea de continut, datorita alimentarii simultane a adaptorului HDMI prin portul USB.

Corectorul automat al unghiului imaginii de care beneficiaza proiectorul permite o proiectie fara distorsiuni, chiar si atunci cand aceasta se realizeaza din unghi, iar modul dedicat imaginilor dinamice va asigura imaginilor si materialelor video luminozitatea si saturatia potrivite.

Un conector standard cu trei pini este plasat pe spatele proiectorului pentru a facilita proiectia de pe orice suprafata – chiar si de pe tavan.

Proiectorul MP-CD1 va fi disponibil in Europa in aprilie 2018 si va avea un pret de aproximativ 400 euro.