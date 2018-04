Noua camera foto are specificatii de top.

Sony prezinta in premiera in Romania camera foto mirrorless full-frame α7 III, care incorporeaza noul senzor de imagine Exmor R CMOS de 24.2MP, cu iluminare din spate, ce ofera o sensibilitate crescuta, rezolutie uimitoare si un interval dinamic extins, de 15 trepte de expunere la sensibilitati scazute.

Astfel, Sony completeaza gama de camere foto mirrorless full-frame, care mai include modelele α9, α7R III, α7R II, α7S II, α7S, α7 II si α7.

Inovatia Sony in domeniul senzorilor de imagine a stat la baza camerei α7 III care incorporeaza noul senzor de imagine Exmor R CMOS de 24.2MPi, cu iluminare din spate, ce ofera o sensibilitate crescuta, rezolutie uimitoare si un interval dinamic extins de 15 trepte la sensibilitate scazuta.

Prin combinarea acestui senzor cu o varietate de facilitati impresionante, inclusiv acoperire AF de 93%, fotografiere rapida cu pana la 10 cadre pe secunda, atat cu declansare mecanica, cat si cu declansare silentioasa, capabilitati video 4K diverse si multe altele, Sony a creat o noua unealta care ofera tuturor tipurilor de fotografi – de la amatori la profesionisti – posibilitatea de a surprinde continut in moduri noi si diferite de orice au facut in trecut.



Calitate ridicata a imaginii full-frame

Noul senzor de imagine cu iluminare din spate Exmor R CMOS de 24.2MP este acompaniat de un front-end LSI care dubleaza viteza de citire a senzorului de imagine si de un nou motor de procesare a imaginii BIONZ X™ care mareste viteza de procesare de aproximativ 1,8 ori, comparativ cu viteza de pe α7 II.

Aceste componente puternice lucreaza impreuna, pentru a permite camerei viteze de declansare mai mari si un spectru ISO impresionant de 100 – 51200 (care se poate extinde la ISO 50-204800 pentru imaginile statice), pe langa o imbunatatire generala a calitatii imaginii cu 1,5 trepte de expunere.

Camera beneficiaza de un interval dinamic de 15 trepte la sensibilitati scazute, ceea ce asigura performanta uimitoare indiferent de setarile folosite sau de conditiile de declansare, cu imbunatatiri semnificative pentru acuratetea tonurilor de piele si a culorilor vibrante ale naturii.

Noul model full-frame poate de asemenea sa salveze imagini in format RAW de 14 biti , inclusiv in modurile de fotografiere in rafala si declansare silentioasa si este dotat cu un sistem de stabilizare optica pe cinci axe, ceea ce permite timpi de expunere cu pana la 5 treptev de expunere mai lungi.



Imbunatatiri pentru viteza de autofocus si performanta

Camera full-frame mirrorless α7 III incorporeaza un nivel de performanta a autofocusului care a fost imbunatatit semnificativ comparativ cu α7 II, inclusiv prin adaugarea capabilitatilor 4D FOCUS™.

Noua camera are 425 de puncte de focalizare cu detectie de contrast care lucreaza impreuna cu cele 693 de puncte ale sistemului AF de detectie de faza in planul focal pe care l-a imprumutat de la renumitul model α9.

Acest sistem inovator pentru autofocus acopera aproximativ 93% din cadru si asigura focalizare stabila si urmarirea celor mai dificil de fotografiat subiecte.

Viteza de raspuns a autofocusului si urmarirea subiectului au fost imbunatatite semnificativ in noua camera, cu o viteza de focalizare de 2x in conditii de iluminare slaba si o viteza de 2x de urmarire comparativ cu modelul precedent, datorita vitezei mai mari de procesare a senzorului de imagine. Acest lucru permite surprinderea miscarilor complexe si impredictibile cu o acuratete si o precizie crescute.

Bine-cunoscuta optiune Eye AF este de asemenea disponibila pe noua camera, chiar si in mod AF-C, ceea ce o face deosebit de utila in cazul situatiilor in care subiectii se afla in intoarcere, privesc in jos sau exista alte tipuri de obstructii.

Optiunea functioneaza si atunci cand camera α7 III este folosita cu obiectiv Sony A-mount cu adaptorul optional LA-EA3. imbunatatiri suplimentare pentru flexibilizarea focalizarii includ adaugarea unui „joystick” multi-selector care permite mutarea rapida a punctelor focale, pe langa optiunea de focalizare prin atingere, cu ajutorul ecranului tactil, disponibilitatea autofocalizarii in modul Focus Magnifier, butonul „AF On” si multe altele.

Viteza pentru a capta toate momentele importante

Noul α7 III este echipat cu un sistem de procesare a imaginii nou care permite fotografierea imaginilor la rezolutie completa cu pana la 10 cadre pe secunda in rafala, urmarire AF/AE precisa pentru pana la 177 de imagini JPG Standard, 89 de imagini RAW compresate sau 40 de imagini RAW necompresate.

Acest mod de viteza inalta este disponibil atat cu declansare mecanica, cat si cu declansare complet silentioasa, ceea ce aduce un plus semnificativ flexibilitatii camerei. De asemenea, camera poate declansa in rafala cu pana la 8 cadre pe secunda in modul live view, cu intarzieri minime pentru vizor sau ecranul LCD.

Pentru un plus de confort, in timp ce grupuri mari de imagini surprinse in rafala sunt scrise pe cardul de memorie, multe dintre functiile cheie ale camerei raman disponibile, inclusiv accesul la butoanele „Fn” (Function) si „Menu”, redarea imaginilor si alte cateva meniuri si parametri care includ ratingul imaginilor si alte functii care faciliteaza sortarea imaginilor pe loc.

In plus, daca exista lumina fluorescenta sau artificiala in mediul in care se fac poze, utilizatorii pot activa functia Anti-flicker care va permite α7 III sa detecteze automat frecventa luminii si sa regleze declansatorul in concordanta pentru a minimiza efectul pe imaginile care sunt surprinse. Acest lucru minimizeaza orice anomalii la nivelul expunerii sau culorii, intrucat ele pot aparea uneori in susul sau in josul imaginilor surprinse la viteza mare de declansare.



Materiale video 4K de inalta calitate

Noul α7 III ofera inregistrare video 4K (la rezolutie 3840x2160 pixeli) pe toata latimea senzorului de imagine full-frame. in modul video, camera foloseste toata puterea de citire a pixelilor, fara efect de imbinare, pentru a colecta aproximativ 2,4x din volumul de date necesar materialelor video 4K, apoi le supra-esantioneaza pentru a produce materiale video 4K de inalta calitate cu detalii si profunzimi de culoare exceptionale.

Un profil de imagine HLG (Hybrid Log-Gamma) de asemenea disponibil pe α7 III, suporta fluxul de lucru Instant HDR, ceea ce le permite televizoarelor compatibile HDR (HLG) sa redea continut 4K HDR la o calitate exceptionala. Mai mult, atat S-Log2 si S-Log3 sunt disponibile pentru o flexibilitate mai mare la corectiile de culoare, impreuna cu optiunea Zebra, asistenta Gamma Display si inregistrarea proxy.

Camera poate, de asemenea, sa inregistreze Full HD la 120 de cadre pe secunda pana la 100 Mbps, permitand imaginilor surprinse sa fie verificate si editate in fisiere video de miscare slow motion 4x si 5x, in rezolutie Full HD cu urmarirea autofocusului (AF Tracking).

Constructie imbunatatita, design si personalizare

Noua camera full-frame de la Sony este echipata cu o varietate de functionalitati imbunatatite care au fost implementate pentru prima data in α9, apoi in α7R III. Acestea includ sloturi media duble, cu suport al unuia dintre sloturi pentru cardurile de memorie SD UHS-II. Utilizatorii beneficiaza de o varietate de optiuni pentru stocarea continutului pentru fiecare dintre carduri, inclusiv inregistrare separata JPEG/RAW, inregistrare separata pentru fotografii/video, relay recording si multe altele.

Autonomia bateriei a fost extinsa semnificativ – pana la 710 cadre per incarcare, potrivit masurarii dupa standardul CIPA, oferind cea mai mare autonomie a bateriei din lume pentru o camera Mirrorless. Rezultatele se datoreaza noii baterii NP-FZ100 din seria Sony Z care ofera o capacitate de aproximativ 2,2 ori mai mare decat capacitatea bateriei NP-FW50 din seria Sony W, utilizata pe α7 II.

Noua camera incorporeaza functionalitatea „My Menu” care permite ca pana la 30 de intrari de meniu sa fie inregistrate si accesate instantaneu la nevoie. Utilizatorii pot de asemenea sa foloseasca, prin intermediul functiilor camerei, un sistem de evaluare bazat pe stele in cazul imaginilor statice, sistem care permite o vizualizare si evaluare mai rapida si editarea primelor trei caractere din fisierele imaginilor. In plus, exista un total de 81 de functii, care pot fi atribuite celor 11 butoane personalizabile, iar camera este, de asemenea, rezistenta la praf si umezeala.

α7 III include un ecran cu pornire rapida Tru-Finder™ XGA OLED, de inalta rezolutie si contrast, cu o densitate a imaginii de 2.3 milioane de puncte pentru reproduceri precise care imita fidel realitatea. Setarile de calitate „Standard” sau „High” sunt de asemenea disponibile pentru vizor si monitor.

In plus, camera poate transfera fisierele pe smartphone, tableta, computer sau serverul FTP cu ajutorul conexiunii Wi-Fi®, oferind in acelasi timp portul SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Terminal pentru o flexibilitate superioara a alimentarii cu energie si o viteza mai mare de transfer a imaginilor in timpul folosirii camerei conectate la un calculator.

Modelul α7 III vine, de asemenea, cu noua suita software Sony „Imaging Edge” care extinde capacitatile creative ale intregului proces de surprindere a imaginilor – de la pre-procesare pana la post-procesare. „Imaging Edge” ofera trei aplicatii pentru PC numite „Remote”, „Viewer” si „Edit”, disponibile gratuit, care suporta fotografierea de la distanta cu ajutorul PC-ului si obtinerea de imagini RAW.

In noua versiune 1.1, au fost implementate o serie de imbunatatiri care includ o viteza cu 10% mai mare a transferului de date pentru capturarea imaginilor remote de la PC (PC tether shooting) si o imbunatatire cu aproximativ 65% a vitezei de raspuns pentru editarea imaginilor RAW.

Pret si disponibilitate

Sony α7 III este disponibil in Romania incepand de astazi, la pretul de aproximativ 10.400 RON pentru varianta body si aproximativ 11.500 in kit cu obiectivul SEL2870.

Pentru produsele cumparate pana la 31 Mai 2018, clientii primesc inca 3 ani de garantie extinsa, pe langa perioada de garantie standard de 2 ani.