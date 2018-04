Nu trebuie sa fii transportator, detectiv particular, paparazzo sau taximetrist ca sa ai nevoie de o camera auto.

Un astfel de gadget iti va fi de folos daca vreodata vei fi implicat intr-un incident neplacut, chiar si atunci cand nu sunt martori oculari in jur.

In urma cu doi ani, un sofer din Bucuresti a fost trimis in judecata pentru tentativa de omor dupa o sicanare in trafic.

Omul a fost acuzat ca a pus in pericol viata a patru oameni cand a scos de pe sosea un alt autoturism in zona fantanii Miorita. Una dintre principalele probe ale procurorilor a fost o filmare inregistrata de dashcam-ul unui alt sofer care circula in spatele masinilor implicate in accident.

In ciuda controverselor, imaginile video raman unele dintre cele mai sigure probe in cazul unor accidente sau al altor evenimente neplacute: inregistreaza in timp real si arata in mod obiectiv exact ceea ce s-a intamplat.

Nu este de mirare ca si Politia Rutiera a demarat la finalul lui 2017, in Capitala, un proiect-pilot prin care cateva zeci de politisti rutieri au fost dotati cu bodycam-uri, potrivit adevarul.ro. Cat despre soferi, numarul celor care investesc in camere video pentru propriile autoturisme e in crestere, semn ca aceste gadgeturi nu mai sunt un moft, ci o necesitate.

Multe dintre dispozitivele de inregistrare video existente pe piata sunt insa voluminoase, inestetice si ocupa loc pe bord sau chiar pe parbriz, asa ca noi va prezentam trei modele discrete de camere auto cu functioalitati multiple.

1. Sistem video auto 5 in 1 cu Android: Camera video, navigatie, modulator FM, WiFi si senzor de parcare

Aceasta camera auto complexa este indicata pentru soferii care prefera sa aiba bordul liber, nu incarcat cu tot felul de ecrane si gadgeturi care pot sa le deturneze atentia de la condus. Avantajul este ca ecranul de navigatie si pentru camera din spate e amplasat chiar in oglinda retrovizoare, o alegere normala pentru soferi.

Dispozitivul este construit in jurul unei oglinzi retrovizoare cu ecran HD incorporat, pe care este atasata o camera video cu dubla lentila (filmeaza si in fata, si in spate). Kitul este dotat cu sistem de navigare prin GPS, un modulator FM, are conectivitate WiFi si te poate asista si prin senzorul de parcare.

Si specificatiile sunt de top: camera video are doua obiective cu unghi de vedere 140 de grade din fata si 120 grade din spate, ecranul are 5 inci, este full HD cu touchscreen. Intregul dispozitiv este dotat cu un difuzor si un microfon si functioneaza cu un sistem Android 4.0.3.

Cat despre stocare, camera auto are o memorie flash de 8 GB, la care poti atasa un card de pana la 64 de GB, suficient spatiu pentru o filmare continua de cateva ore.

2. Camera auto DVR A60

O solutie discreta pentru autoturismul tau este modelul DVR A60 cu senzor Samsung. Camera video dubla inregistreaza fata-spate si este incorporata in oglinda, asa ca nu mai trebuie sa ii gasesti un loc anume pe bord. Camera principala filmeaza intr-un unghi larg de 140 de grade si are o rezolutie HD de 1280x720p. Se activeaza la miscare sau vocal, iar stabilizatorul de imagine cu care este dotata este ideal pentru filmarile pe drumuri accidentate.

In oglinda este incorporat si un ecran LCD de 2,7 inci, iar stocarea se face pe un card de pana la 32 de GB. Inregistrarea video este ciclica si poate fi declansata si de la distanta, cu ajutorul unei telecomenzi. Daca vrei sa vizionezi imaginile, dispozitivul vine cu doua porturi de conectivitate, unul USB 2.0 si unul HDMI.

3. Sistem de Navigatie GPS Navitel SuperTrack

Aceasta camera auto este, de fapt, un model upgradat al sistemului de navigatie Navitel Supertrack. Gadgetul este format dintr-un ecran tactil si un sistem GPS care contine si un slot pentru o cartela SIM telefonica 4G. Cu ajutorul acesteia vei avea acces nelimitat la internet si poti transforma dispozitivul intr-un hotspot ideal pentru autoturismul tau.

Inregistrarea video este favorizata de cele doua camere cu care este dotat sistemul de navigatie. Camera frontala filmeaza in format full HD la o rezolutie de 1920x1080p, in timp ce camera din spate poate fi montata pe exteriorul masinii si ofera asistenta la parcare, indicand pe ecranul gadgetului directia de mers.

Ecranul este ajustabil la 90 sau la 60 de grade, are o rezolutie de 1280x480 si, impreuna cu sistemul de operare Android 5.1, iti permite sa vizualizezi si filme, videoclipuri sau chiar carti electronice. Dispozitivul beneficiaza de 1 GB de memorie RAM, suficienta pentru functionarea concomitenta, in conditii optime, a aplicatiilor de Android instalate.

Imaginile video sunt stocate pe un card MicroSD de pana la 32 de GB. Cand memoria este plina, sistemul de navigatie va inregistra ciclic, imaginile cele mai vechi fiind primele sterse. Sistemul GPS poate fi folosit si in regim offline, iar hartile de navigatie sunt usor de actualizat pe site-ul producatorului, in mod gratuit.

Odata ce te-ai decis si ai achizitionat modelul de camera auto pe care-l doresti instalat in autoturismul tau, mergi cu el la un service autorizat pentru a-l instala. Chiar daca te pricepi la electronice, o eroare minora poate sa faca dispozitivul inutilizabil.

Sursa foto: Shutterstock.com