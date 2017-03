Desi pare o gluma, nu este. Primul prezervativ inteligent a fost creat si poate detecta inclusiv bolile.

i-Con Smart Condom este numele primului prezervativ inteligent care masoara performanta sexuala a unui barbat si poate chiar detecta pericolul unor boli venerice. Gadgetul ofera un numar mare de statistici, inclusiv durata sau viteza, inregistrand numarul de calorii arse. Poate detecta boli precum sifilis sau Chlamydia.

Toate informatiile sunt transmise catre smartphone si sunt pastrate anonim - exista insa optiunea de a "distribui datele recente cu prietenii sau, de ce nu, intreaga lume". Similar cu alte device-uri de monitorizare a sanatatii, device-ul foloseste un nano-chip si tehnologia bluetooth.

Peste 90.000 de persoane au facut precomanda pentru produsul care va fi lansat anul acesta si care costa 59.99 de lire. Device-ul care este instalat la baza prezervativului poate fi folosit de mai multe ori. Are si un port micro-USB pentru reincarcare si are o autonomie de 6-8 ore. Device-ul a fost produs de catre British Condoms, companie cu experienta in domeniu din 1999.