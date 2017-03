CIA a creat un virus care transforma orice smart TV in dispozitiv de ascultare.

Potrivit ZD.net, care citeaza documente publicate de WikiLeaks, atribuite CIA, mai multi spioni CIA si MI5 ar fi creat un virus care poate prelua controlul oricarui smart TV.

Acest virus, numit "Weeping Angel" (Ingerul care plange) a fost realizat in anul 2014 in cadrul unui hackathon si poate transforma orice smart TV intr-un dispozitiv de ascultare.

Programul rula ca o aplicatie obisnuita pentru smart TV. In realitate insa, el inregistra discutiile care aveau loc in apropierea televizorului - in sufragerie, dormitor sau birou.

Mai mult, acest virus putea sa controleze televizorul si sa ii dea impresia utilizatorului ca aparatul este oprit, desi el inregistreaza in continuare discutiile.

Acest mod de functionare al televizorului se numeste Fake-Off si se declanseaza in momentul in care cineva incearca sa opreasca aparatul din telecomanda. Conform documentelor, virusul poate fura inclusiv parolele de Wi-Fi.

Televizoarele de tip smart TV sunt foarte vulnerabile la atacuri de acest fel. El au de obicei incorporate un microfon si o camera video si se conecteaza la internet.