Vezi comunicatul oficial

Brasovenii de la Visual Fan, compania care detine brandul Allview, lanseaza prizele inteligente wireless, care completeaza sistemul smart home lansat in decembrie. Compania si-a propus sa investeasca puternic intr-o noua divizie dedicata caselor inteligente si se afla deja in discutii avansate cu dezvoltatori din Bucuresti, pentru dotarea locuintelor nou livrate cu sisteme Allview Smart Home.

Cu ajutorul prizelor inteligente utilizatorii sistemului Allview Smart Home vor putea controla alimentarea cu energie a electronicelor si electrocasnicelor, de la distanta, prin intermediul aplicatiei instalate pe telefonul mobil. Prizele inteligente functioneaza wireless si ofera posibilitatea de a controla alimentarea cu energie electrica, via internet. Noile prize contribuie la economii importante de energie si pot oferi informatii despre nivelul de consum electric in timp real.

“Cand am lansat sistemul Allview Smart Home, cu nici 3 luni in urma, am anuntat ca vom extinde treptat gama de senzori si produse inteligente . Lansarea prizelor inteligente este unul dintre pasii strategici de completare a portofoliului”, a explicat Costin Miron, Product Manager, Allview Smart Home. “In acest rastimp scurt am reusit sa captam atentia unor dezvoltatori importanti din piata de real-estate, care au viziunea de a utila apartamentele noi cu sisteme smart home. Este evident ca nu va dura mult pana ce proiectele destinate clasei de mijloc vor oferi astfel de dotari in standard”, a adaugat el.

Priza electrica mobila wireless Allview Smart Home alimenteaza cu energie aparate care consuma pana la 2500W. Atunci cand sarcina este supraincarcata, priza wireless va opri in mod automat alimentarea dispozitivelor conectate. Componentele sistemului Allview Smart Home sunt disponibile atat prin intermediul retailerilor Altex, MediaGalaxy si eMAG, cat si pe site-ul oficial.

In formula completa sistemul Allview Smart Home va include un numar impresionant de senzori, o oglinda inteligenta si o camera cu rol de unitate centrala denumita Allview SmartCam. Senzorii pot fi controlati de pe smartphone sau tableta prin intermediul aplicatiei Android dezvoltate de Allview.

Priza mobila wireless este disponibila incepand de astazi, la pretul de 299 de lei.