Cei de la Allview pregatesc primul speaker inteligent al companiei!

Allview continua sa mareasca gama de device-uri oferite - dupa ce in 2016 au intrat pe piata smart home, acum pregatesc si un speaker inteligent. Deocamdata nu a fost dezvaluit nimic de catre compania din Brasov, ci doar clipul de mai jos.

Speaker-ul inteligent al celor de la Allview este prezentat in clipul de mai jos si descoperim un device cu umor, pregatit sa raspunda la intrebarile capcana. De asemenea, device-ul raspunde la prima intrebare cu mesajul "in fiecare zi invat si devin mai bun" ceea ce sugereaza ca Allview incearca sa creeze un speaker care sa se poata customiza in functie de utilizator, nu doar sa aiba raspunsuri programate.

Allview o ia astfel pe urmele celor de la Amazon, cei care au lansat Echo in 2014. Anul trecut a venit randul celor de la Google sa anunte Home. Si Lenovo sau LG pregatesc speakere inteligente.