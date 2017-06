Masinile zburatoare vor deveni curand realitate.

Compania olandeza PAL-V International anunta ca in luna octombrie va incepe productia unei masini zburatoare, numite Personal Air and Land Vehicle (Pal-V). Astfel, primul autovehicul de acest fel ar putea fi lansat pe piata chiar anul viitor, scrie Daily Mail.

Masina Pal-V va fi autorizata pentru trafic rutier, dar si aerian. Vehiculul va avea 3 roti si va putea zbura datorita unei elice.

Modelul va putea transporta numai 2 persoane, insa performanta companiei va fi extraordinara, deoarece PAL-V va fi prima masina zburatoare din lume. Un mijloc de transport prezent pana acum numai in filmele SF.

Desigur, pretul pentru o asemenea masina nu va fi unul prea accesibil. Pal-V va costa aproximativ 499.000 de euro, iar versiunea sport, Pal-V Liberty Sport, va fi 299.000 euro.

Compania vrea sa fabrice in jur de 100 de masini zburatoare in anul 2019, iar in 2020 va creasca productia la cateva sute pe an.

Cand nu va dori sa zboare, soferul poate apasa un buton si elicea masinii se va strange deasupra asemeni aripilor unui liliac, iar masina va fi gata de drum.

Sistemul de zbor nu seamana cu cel al unui elicopter, pentru ca elicea nu este actionata de motor, ci de curentii de aer. Astfel, chiar daca in timpul zborului se opresc ambele motoare, autovehiculul poate sa zboare in continuare.

Pentru decolare, masina zburatoare va avea nevoie de o pista de 165 metri, iar pentru aterizare de numai 30 metri.

Cel care va conduce o masina zburatoare va avea nevoie de premis auto, dar si de licenta de zbor.

PAL-V va avea doua motoare, a cate 100 cai-putere fiecare. Cu o singura alimentare, masina poate zbura aproximativ 500 de kilometri, la o altitudine de 3.500 metri, iar la sol poate sa parcurga o distanta de 1.200 km. Viteza maxima este de 170 km/h.

Masina va fi fabricata din fibra de carbon, titan, aluminiu si va cantari 680 kg.