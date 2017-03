Urmatoarele modele de iPhone, care vor fi prezentate in toamna, ar putea reprezenta prilejul cu care Apple se va lansa in domeniul realitatii augmentate.

Jurnalistii de Business Insider sustin ca primul produs de realitate augmentata al celor de la Apple este mult mai aproape de a se concretiza decat se credea pana acum si ca acesta ar urma sa fie lansat chiar in toamna acestui an.

Apple ar avea in acest moment peste 1.000 de ingineri care lucreaza in Israel la un proiect ce tine de realitatea augmentata. Lansarea acestuia ar putea avea loc odata cu urmatoarea generatie de iPhone care, in mod traditional, este lansata in toamna.

Informatia vehiculata se potriveste cu alte zvonuri din industrie. Analistul Ming-Chi Kuo, responsabil de multe informatii confidentiale legate de Apple de-a lungul timpului, a declarat saptamana trecuta ca urmatorul iPhone va avea o camera frontala dotata cu senzor infrarosu.

Informatia lui Ming-Chi Kuo se leaga de ceea ce sustin cei de la Business Insider in ideea ca in domeniul realitati virtuale si augmentate camerele foto sunt folosite impreuna cu un senzor infrarosu pentru a crea o reprezentare virtuala a spatiului 3D din fata lor.

In plus, interesul Apple pentru realitatea augmentata nu este niciun secret. seful companiei, Tim Cook, a declarat in mai multe randul ca realitatea augmentata este un domeniu interesant pentru Apple, cu aplicatii, de asemenea, foarte interesante.

