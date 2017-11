Casca ar trebui finalizata pana in 2019 si lansata pe piata in 2020.

Interesul aratat de Apple, in primul rand prin vocea sefului companiei, Tim Cook, care a spus in mai multe randuri ca realitatea augmentata va schimba felul in care folosim tehnologia, se va concretiza intr-o pereche de casti care va reprezenta viitorul mare pariu Apple, dupa iPhone si iPad.

Conform unei informatii vehiculate de publicatia americana Bloomberg, Apple lucreaza in prezent la o casca de realitate augmentata care are propriul ecran si chipset, precum si un sistem de operare numit in interiorul companiei rOS.

Inginerii Apple incearca mai multe feluri in care utilizatorii ar putea interactiona cu functiile castii de realitate augmentata. Printre acestea se numara comenzile vocale, gesturile realizate cu capul si panourile touch.

In cadrul procesului de dezvoltare, inginerii Apple experimenteaza si cu diverse tipuri de aplicatii pentru viitoarea casca de realitate augmentata, precum cartografiere, intalniri virtuale si diverse forme de comunicare.

Informatia vine dupa ce anul acesta Apple a obtinut un brevet exact pentru o pereche de casti de realitate augmentata.

Tot anul acesta, Apple a lansat iOS 11, prima versiune a sistemului de operare pentru iPhone si iPad care include suportul software pentru aplicatii si jocuri din sfera realitatii augmentate.

O casca de realitate augmentata poate suprapune un strat de informatii si imagini virtuale peste planul real, avand numeroase domenii de aplicare, atat pentru end-user, cat si pentru business.

