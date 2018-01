Programele de inteligenta artificiala vor fi integrate in tot mai multe dispozitive.

Asistentii vocali si programele de inteligenta artificiala, care vor continua sa fie integrate in tot mai multe dispozitive (roboti, automobile, aparate electrocasnice), vor constitui principalele motoare ale industriei de produse electronice dedicate publicului larg in anul 2018, potrivit reprezentantilor Consumer Technology Association (CTA).

Specialistii se asteapta ca in special vanzarile de sisteme audio conectate si care detin functia de comanda vocala - precum Echo de la Amazon si Home de la Google - sa cunoasca o ascensiune exploziva in Statele Unite in 2018.

"Aceasta piata nu este doar pe cale sa creasca, ci sa explodeze literalmente", a comentat Steve Koenig, membru al CTA, intr-o conferinta de presa organizata duminica, inainte de deschiderea celebrului salon dedicat produselor electronice (CES), care isi deschide portile marti in Las Vegas.

Potrivit CTA, pe piata americana vor fi vandute 43,6 milioane de dispozitive electronice in acest an, marcand o crestere de 60% in raport cu 2017. Prin prisma cifrei de afaceri, vanzarile acestor produse se vor dubla si vor ajunge la 3,8 miliarde de dolari in acest an.

Activate prin intermediul asistentilor vocali virtuali - Alexa de la Amazon, Google Assistant si Cortana de la Microsoft -, aceste aparate reprezinta "partea cea mai vizibila" a progreselor in materie de inteligenta artificiala (AI) si comanda vocala, a adaugat Lesley Rohrbaugh, coordonatorul departamentului de cercetare si studii din cadrul CTA.

Utilizarea vocii pentru a comanda o pizza, a gasi informatii sau a asculta muzica este foarte populara in randul consumatorilor, iar functiile acestor dispozitive sunt amplificate de progresele obtinute in domeniul inteligentei artificiale si de implementarea tehnologiei mobile 5G, au explicat specialistii de la CTA.

Dincolo de sistemele audio conectate, asistentii vocali si inteligenta artificiala vor continua sa fie integrate nu doar in smartphone-uri, ci si in automobile, roboti, platforme de realitate virtuala, pentru a le face mai eficiente si capabile sa se adapteze la profilul utilizatorului (cunoscandu-i preferintele, maniera sa de a conduce automobilul, tonul vocii etc.), au explicat reprezentantii aceleiasi asociatii.

Cheltuielile globale in privinta obiectelor electronice pentru publicul larg vor atinge un nivel record in Statele Unite in 2018 si vor ajunge la 351 de miliarde de dolari, in crestere cu 3,9% fata de anul 2017, afirma CTA, care nu a furnizat deocamdata cifrele aferente pietei globale, asa cum proceda de obicei in anii trecuti.

In 2017, CTA a anticipat un al patrulea an consecutiv de scadere a cheltuielilor mondiale pentru produse electronice destinate publicului larg, estimate la 929 de miliarde de dolari.

Cel mai mare salon de tehnologie din lume destinat marelui public, Consumer Electronic Show din Las Vegas, si-a deschis marti portile pentru publicul larg, pe fondul noilor incertitudini cu privire la securitatea informatica.

Ramane de vazut daca incertitudinile aparute recent dupa dezvaluirea unor deficiente majore de securitate in micro-procesoare --Spectre si Meltdown-- vor fi resimtite la salonul de la Las Vegas. Organizatorii mizeaza in acest an pe 170.000 de vizitatori si aproximativ 4.000 de expozanti veniti din 150 de tari.

Sursa: Agerpres

Foto: Getty Images