Vezi comunicatul oficial.

ASUS lanseaza monitorului profesional ProAr PA32UC, cu ecran IPS UHD 4K de 32 de inci, suport Thunderbolt™ 3, rata mare de contrast ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) si un unghi de vizualizare de 178°.

ProArt PA32UC are certificare Ultra HD Premium™ si este capabil sa redea pana la 1,000cd/m2, pentru o experienta HDR cat mai aproape de realitate.

Totodata, asigura o gama de culoare de 99.5% Adobe RGB, 85% Rec. 2020, peste 95% DCI-P3 si 100% sRGB pentru o fidelitate exceptionala a culorilor, pentru editare foto video profesionala.

Cu o luminozitate ridicata, ProArt PA32UC ofera o experienta HDR realista, iar prin spectrul larg de redare a culorilor poate afisa peste 1,07 miliarde de culori, ideal pentru o experienta profesionala de editare video.

ProArt PA32UC incorporeaza setari de calibrare avansata a culorii si aduce un grad inalt de acuratete a nuantelor. Utilizatorii vor avea parte de imagini mai apropiate de realitate si mai fidele cromatic.

Astfel, este un instrument potrivit pentru graphic designeri, fotografi si producatori de continut care au nevoie de o acuratete mare a culorilor.

Contrast ridicat si fidelitate mare a culorii

Ecranul de 32 de inci 4K UHD (3840 x 2160), cu 138ppi, ofera o densitate a pixelilor de 4 ori mai mare si cu 300% mai mult spatiu de afisare comparativ cu monitoarele Full HD de dimensiuni similare. in plus, este capabil sa reproduca imagini clare, in care se disting si cele mai fine detalii.

ProArt P32UC dispune de o acuratete de 14 biti LUT (Lookup table) ce ii permite sa afiseze mai mult de 1,07 miliarde de culori. De asemenea, monitorul suporta valori Gamma de 2.6, 2.4, 2.2, 2.0 si 1.8 ceea ce permite tranzitii mai omogene intre nuantele imaginilor.

Monitoarele ProArt PA32UC sunt pre-calibrate pentru a garanta o acuratete de top a culorii cu o valoare a ∆E sub 2. Fiecare monitor vine cu un raport al nivelurilor de calibrare de 63, 127 si 255 si beneficiaza de tehnologie avansata de urmarire a nuantelor de gri, pentru a asigura o reproducere fidela a imaginii.

Cele mai profunde nuante de negru, cele mai luminoase nuante de alb

ProArt PA32UC este certificat Ultra HD Premium – standardul industriei pentru HDR. Conceputa pentru a imbunatati contrastul dintre partile luminoase si cele intunecate ale unei imagini, tehnologia HDR ofera o claritate exceptionala si imagini detaliate.

Cu iluminare LED din spate pe toata suprafata si cu tehnologia ASUS LED Driving, monitorul este dotat cu 384 de zone LED si o luminozitate pana la 1000 cd/m2, ceea ce ii permite sa reproduca cele mai profunde nuante de negru si cele mai luminoase nuante de alb.

Pentru un plus de versatilitate si viteza a conexiunilor, ProArt PA32UC ofera doua porturi Thunderbolt™ 3, pentru transfer de date cu viteze de pana la 40 Gbps, port DisplayPort si port USB 3.1 dotat cu Power Delivery care poate alimenta dispozitivele externe cu pana la 60W. In plus, utilizatorii pot conecta in serie doua monitoare UHD 4K printr-un singur port, fara sa fie nevoie de un hub sau un switch.

Tehnologia ASUS ProArt Calibration

Fie ca vorbim de desktop sau laptop, PC sau Mac, tehnologia ASUS ProArt Calibration permite ajustarea acuratetii culorii si compensarea uniformizarii acesteia pentru a face mai usoara recalibrarea luminozitatii si consistentei culorii ecranului.

Utilizatorii pot alege dintr-o gama variata de setari pentru a obtine acuratetea culorii. Acestia pot folosi matrice 3x3 si 5x5 de compensare a uniformizarii culorii pentru a asigura consistenta si luminozitate. De asemenea, pot sa salveze parametrii de culoare in profiluri in procesorul integrat al monitorului. ASUS ProArt este compatibil cu principalele colorimetre precum X-rite i1 Display Pro si gama Datacolor Spyder® 5.