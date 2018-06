Vezi comunicatul companiei.

Cu ajutorul camerelor video auto si sistemelor de navigatie Mio, distractia vacantelor de vara incepe inca de la volan. Cu sisteme de asistenta pentru soferi, inregistrare la 2,5K si avertizari asupra limitelor de viteza, drumurile de vacanta devin mai usor de parcurs, iar riscurile sunt semnificativ diminuate.

Astfel, soferii se pot bucura de condus si de peisajele de pe drum, avand ulterior inregistrarile traseului. Mio recomanda 5 destinatii de vacanta pentru aceasta vara, unde camerele video si sistemele de navigatie imbunatatesc experienta de la volan.



Transbucegi sau Drumul Babelor

Inaugurat in 2013, acest drum este cea mai rapida si lejera metoda de a ajunge pe platoul muntilor Bucegi, de unde turistii pot incepe drumetii catre Babele, Cantonul Jepi sau Busteni.

Pe durata calatoriei cu masina, soferii se pot bucura de peisaje spectaculoase, insa atentia acestora trebuie sa fie constant indreptata catre pastrarea unei distante suficiente fata de marginea drumului si masinile din sensul opus, precum si la adaptarea vitezei la conditiile de drum. Partea de final a drumului este neasfaltata si include zona de parcare.

Pentru a ajunge in siguranta pe platou, Mio MiVue 733 WIFI ofera asistenta pe tot parcursul drumului, inregistrand traseul la calitate Full HD si emitand alerte in caz de parasire involuntara a benzii, coliziune frontala sau impotriva oboselii, prin sistemele inovatoare integrate de asistenta pentru conducatorul auto.

Mai mult decat atat, utilizatorii se pot bucura de vacanta fara a se preocupa de masina parcata. impreuna cu accesoriul Mio Smartbox, camera video auto se activeaza si inregistreaza automat cand detecteaza miscare in partea din fata a masinii.



Thassos

Deja consacrata ca una din destinatiile preferate de vacanta ale romanilor, Thassos este cea mai nordica insula a Marii Egee. Pentru a ajunge la Panagia, la piscina naturala Giola si la plaja ”de marmura”, turistii romani trebuie sa traverseze Bulgaria si sa ia feribotul spre Thassos.

Cel mai bun partener de drum pentru cele aproximativ 8-10 ore de mers cu masina este sistemul de navigatie Mio Spirit 7700 LM, ce dispune de harti TomTom actualizate gratuit pe viata. Astfel, utilizatorii nu trebuie sa isi faca griji cu privire la schimbarile de pe traseu sau la ambuteiaje, fiind recomandata cea mai buna ruta, in functie de datele colectate de la ceilalti soferi din trafic.



Budapesta

O vacanta in Budapesta, una dintre cele mai frumoase capitale europene, ar trebui sa fie pe lista oricarui pasionat de calatorii, iar autonomia oferita de masina permite turistilor sa se deplaseze cu usurinta catre atractiile preferate. Podul cu Lanturi sau Bastionul Pescarilor sunt doar cateva motive pentru a porni la drum.

Pentru un plus de siguranta, Mio MiVue 752 WIFI Dual inregistreaza evenimentele din fata si spatele auvehiculului la calitate 2,5K. in plus, soferii pot transmite prin WIFI, pe telefonul mobil si pe Facebook, imaginile cu fluviul Dunarea captate de camera Mio.



Transfagarasan

in acest an, incepand cu 1 iulie, soferii pot practica cel mai frumos drum din Romania, Transfagarasanul. Obiectivele turistice de pe traseu, panoramele cu muntii Fagaras, dar si provocarea drumului cu zeci de curbe stranse compun o experienta de neuitat pentru soferi.

Imaginile captate de camera Mio MiVue 792 WIFI Pro reprezinta dovezi importante de pe traseu, dar si amintiri ce pot fi ulterior revazute. Echipat cu senzorul Sony STARVIS, camera poate inregistra imagini de inalta calitate, in culori clare si vii, chiar si in conditii de luminozitate scazuta, la 60 de cadre pe secunda.



Dubrovnik

Peisajele Croatiei cu munti inalti, impaduriti, langa marea de un albastru ametitor sunt deja faimoase. Pe drum, turistii ce aleg sa mearga cu masina mai pot vizita centrul vechi din Belgrad si, Parcul Durmitor din Muntenegru. Pana la acestea, insa, drumul ce traverseaza Serbia si Muntenegru poate ridica numeroase provocari soferilor: limite stricte de viteza, serpentine, precum si pericolele uzuale de pe drum.

Sistemul de navigatie Mio MiVue Drive 65 LM recomanda cel mai bun traseu pana la destinatie, inregistreaza la calitate Extreme HD parcursul masinii si ofera in acelasi timp informatii despre limitele de viteza pentru ca soferii sa fie mereu la curent cu reglementarile drumului pe care se afla.