Pe 17 noiembrie, eMAG va organiza editia din acest an a campaniei Black Friday.

Anul acesta, eMAG va oferi 2 milioane de produse la preturi promotionale de Black Friday. Campania va avea loc pe 17 noiembrie, iar reducerile vor fi, in medie, de 34%.

Ca in fiecare an, procentul de reduceri va diferi insa, intre 10% pentru unele produse, putand ajunge si pana la 50% in cazul altora, sau chiar ai mult.

Cele mai mari reduceri vor fi anul acesta la produsele din categoria fashion, produse pentru casa si gradina si jucarii. Nici electronicele nu vor fi insa neglijate, iar unele televizoare, spre exemplu, vor fi reduse chiar si cu 50%.

In total, pe 17 noiembrie vor fi scoase la vanzare cu tarife promotionale 50.000 de televizoare, 60.000 de telefoane mobile, 25.000 de laptopuri, 20.000 de frigidere, 150.000 de electocasnice, 200.000 de produse fashion, 150.000 de jucarii si jocuri, 150.000 de cosmetice si parfumuri, 25.000 de anvelope si 150.000 de produse pentru casa si gradina.

Anul trecut, in topul vanzarilor s-au situat televizoarele si parfumurile.

Iulian Stanciu, CEO eMAG, a declarat ca anul acesta nu vor mai exista probleme cu serverele, in cazul unui numar foarte mare de comenzi.

Aproape in fiecare an, unii clienti s-au plans ca nu au putut sa comande la timp produsul dorit de Black Friday, din cauza ca site-ul se bloca, sau dadea diferite erori.

Acest lucru nu se va mai intampla anul acesta, promite Iulian Staniu. El precizeaza ca in 2017 compania a investit 2,5 milioane de euro in servere si cloud, pentru ca sistemul sa poata face fata numarului record de cumparaturi din aceasta zi.

De asemenea, doua treimi din livrari vor si asigurate in cel mult 5 zile de la inregistrarea comenzii, iar restul vor ajunge la client pana cel tarziu pe 29 noiembrie, da asigurari Iulian Stanciu.

Clientii pot ridica insa produsele si din 600 de puncte special amenajate la Posta Romana si din 15 showroom-uri eMag.

In 2017, eMAG introduce in promotia de Black Friday si produse speciale. Astfel, vor fi scoase la vanzare monede si lingouri de aur, masini, motociclete, pachete turistice, bilete de avion Tarom la pretul promotional de 50 euro, bilete la evenimente, antichitati, ceasuri si bijuterii de lux, abonamente medicale la clinica Regina Maria, abonamente promotionale Digi Mobil.

In cazul masinilor de lux, reducerile pot ajunge chiar si la 50.000 de euro.

De asemenea, clientii care au card de credit de la Raiffeisen Bank vor putea cumpara produsele dorite in 60 de rate, fara dobanda.