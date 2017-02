Inginerii BMW au creat un concept incredibil - din pacate, nu este cunoscut daca o versiune comerciala va fi realizata!

BMW si-a unit fortele cu Lego pentru a crea un concept de motocicleta zburatoare numit Hover Ride. Bazat pe kit-ul ego Technic BMW R 1200 GS Adventure, designerii au folosit aceleasi 603 de parti pentru a crea o versiune la scala normala.

BMW R 1200 GS Adventure Lego a fost lansat in luna ianuarie, ca parte a provocarii cu 603 piese. Este primul model ce a fost creat in parteneriat cu producatorul de masini si motociclete.

"BMW i-a abordat pe cei de la Lego Group cu ideea unei colaborari pentru ca ambele companii au multe in comun: ambele combina inovatia si traditia in brandurile sale si in produse, oferind experiente de neuitat pentru tineri si batrani din intreaga lume" a spus Heiner Faust, seful departamentului de vanzari si marketing de la BWW Motorrad.

Conceptul Hover Ride a fot prezentat prima data la Lego World in Copenhaga saptamana aceasta si va fi prezentat in curand in diferite baze BMW. Nu este clar daca BWM planuieste sa transforme conceptul intr-o motocicleta disponibila comercial.