Daca vrei sa cumperi un nou smartphone sau un televizor trebuie sa stii in ce luni poti gasi reduceri semnificative.

In fiecare an au loc lansari importante de noi gadgeturi si targuri de tehnologie. Desigur, aici vei vedea cele mai noi si prin urmare cele mai scumpe gadgeturi.

Vestea buna e ca in aceste perioade magazinele si producatorii pot scoate la vanzare modele mai vechi la preturi promotionale. Astfel, poti cumpara un telefon sau un televizor pe care ti-l doresti de mult timp, cu o reducere semnificativa.

Jurnalistii de la CNet ofera cateva sfaturi pentru a gasi gadgeturi la cele mai bune preturi.

Astfel, la inceputul lunii ianuarie are loc targul de tehnologie CES de la Berlin. Cu aceasta ocazie, modelele mai vechi de electronice pot fi vandute mai ieftin. Poti gasi reduceri importante fata de perioada sarbatorilor de iarna.

Totusi, si de sarbatori ai sanse sa prinzi oferte bune la unele produse, pentru ca producatorii vor sa incheie anul cu cat mai multe vanzari.

Asa ca, daca un model nu s-a vandut prea bine din cauza pretului ridicat, vor oferi reduceri importante. LG adopta aceasta strategie, mai ales pentru vanzarea televizoarelor OLED. Spre final de an, acestea se vand mult mai ieftin.

Daca esti fan al produselor Apple, fii cu ochii pe lansarile noilor produse! Noile modele de iPhone sunt lansate in toamna, iar noile laptopuri primavara. Ocazie cu care gadgeturile mai vechi pot primi reduceri destul de bune.

La fel, Samsung isi lanseaza cele mai noi gadgeturi in cadrul targului de tehnologie MWC, in februarie, iar Google in octombrie. Daca vrei sa cumperi gadgeturi de la aceste companii, acestea sunt perioadele cele mai bune.

Daca vanezi promotii de tipul Black Friday, ai grija ca multe reduceri ar putea sa nu fie reale! Consiliul Concurentei a anuntat recent ca in Romania aceasta campanie promoveaza false reduceri in proportie de peste 80%.

Asta inseamna ca pretul de referinta, care va fi redus de Black Friday, este umflat artificial inainte de inceperea campaniei.

De aceea, daca vrei sa gasesti reduceri adevarate, e bine sa urmaresti evolutia preturilor la produsele care te intereseaza, ca sa vezi daca de Black Friday apar promotii cu adevarat avantajoase.

Foto: Getty Images