Am condus un Logan electric si cred ca e un pariu riscant.

Interesul pentru autovehiculele prietenoase cu mediul este in crestere in Romania, dar nu sunt sigur ca romanii sunt pregatiti pentru urmatoarea provocare. Un francez stabilit la Pitesti vrea sa-i convinga pe soferi sa-si echipeze masinile pe care le detin cu motoarele sale nepoluante. Dupa ce i-am condus Loganul electric am tras concluzia ca inovatia sa e un pariu riscant.

Motoarele diesel au zilele numarate in Europa, mai multe state europene anuntand deja ca au un calendar de eliminare din productie a autovehiculelor propulsate cu acest combustibil distrugator.

Desi in crestere in 2017 si la inceput de 2018, apetitul romanilor pentru energia verde se opreste la granita. in lipsa unor masuri mai ferme, Romania continua sa fie cimitirul de masini al Europei.

Anual in tara intra sute de autovehicule second hand, a caror vechime se incadreaza intre 8 si 12 ani.Solutia, spune Marc Areny, este stimularea utilizarii la scara larga a vehiculelor electrice si hibride.

Francezul a dezvoltat la Pitesti, in coasta gigantului Dacia Renault, o afacere mai putin obisnuita. El si echipa sa echipeaza cu motoare electrice construite in Italia orice tip de autovehicul, insa miza sa pentru Romania o constituie modificarea modelelor produse pe plan local.

„Dacia este o masina romaneasca, fiabila si care are un pret de achizitie avantajos. intretinerea ei nu costa mult, iar piesele de schimb nu sunt o problema. Noi vedem un potential foarte mare in Romania in ceea ce priveste conversia autovehiculelor. telul nostru este sa fim o referinta in Europa in acest domeniu, dezvoltand afacerea in Romania”, spune Areny.

EV Romania este unul dintre expozantii evenimentului Bucharest Technology Week, care se desfasoara in aceste zile in Piata Universitatii din Capitala. Aici am luat contact cu primul Logan electric din viata mea, pe care l-am scos la o plimbare pe strazile orasului. Autoturismul a fost candva un Logan diesel, motorizare 1.5 litri, iar experienta de condus a fost total neasteptata.

Diferentele se vad inca de la „prima cheie”, Loganul modificat fiind la fel de silentios ca orice alt autoturism 100% electric. Ceea ce se intampla in interiorul caroseriei ramane acolo, modelul beneficiind de o izolare fonica pe masura asteptarilor. Lipsa pedalei de ambreiaj a fost un impediment la inceput, deoarece am avut mereu tendinta de a o calca pentru schimbarea treptelor de viteza. Convertirea unui Logan cu motor termic presupune, printre altele, indepartatea ambreiajului si a schimbatorului de viteze, inutile in aceasta varianta de echipare.

Desi masina poate rula cu cel mult 130 km/h, cu greu m-am apropiat de 60 km/h, iar asta din cauza emotiilor specifice primei intalniri. Echipa lui Areny propune trei variante de baterii pentru modelul Logan, de 25 kWh, 30 kWh si 35 kWh, fiecare cu performantele sale. Insa, nu aceasta ar trebui sa fie prima ta intrebare, ci „de ce sa-mi pun motor electric pe Logan?”, avand in vedere costul extrem de piperat al conversiei: incepand cu 16.900 de euro. Daca adaugam si pretul mediu al unui model Dacia Logan nou, ajungem la un cost apropiat de cel al unei masini electrice abia scoase din fabrica.

„Da, la pret suntem cam la acelasi nivel, dezavantajul nostru e ca nu suntem in Programul Rabla. Ca avantaje, o conversie are un plus in ceea ce priveste costurile efective de operare. O suta de kilometri parcursi cu varianta electrica va costa un euro. Asta inseamna o economie de circa 1.000 de euro pentru fiecare 10.000 km. Costurile de mentenanta sunt aproape inexistente, singurele lucrari de mentenanta ar fi cele de verificare a rulmentilor motorului electric, o data la 100.000 km. Nu exista schimburi de ulei si de alte consumabile. Motorul electric ar trebui sa tina cel putin 500.000 km, de aceea banii platiti pentru conversia unei Dacii Logan cu motorizare clasica nu sunt aruncati in vant”, ne spune Marc Areny.

Francezul spune ca solutia propusa de el e avantajoasa pentru cei care fac drumuri lungi in oras, in special soferii de taxi si cei ai firmelor de curierat. Aceasta este principala tinta a companiei sale, iar primele discutii pe care le-a avut cu reprezentantii unor firme de taxi sunt incurajatoare. „Prima companie de taximetrie care va implementa acest sistem va vedea imediat ca e cea mai buna solutie. Eu sunt convins ca aceasta va fi concluzia”, e de parere Aremy.

Insa francezul a omis un lucru foarte important. Companiile de taxi din Romania au mari probleme cu optimizarea costurilor de operare, cele mai multe dintre ele nereusind sa vina cu solutii pe termen lung de crestere a calitatii serviciilor. Din dorinta de a reduce cheltuielile, companiile de taxi au adoptat deja o alta conversie, care si-a dovedit eficienta: trecerea de la benzina/motorina la GPL. In acest fel, cheltuielile lor au scazut cu circa 25%-30%.

Prezentare Dacia Logan electric:

Autonomie: 150 – 250 km

Putere motor: 30 kW (standard) – 70 kW (varf de sarcina)

Pachete baterii LI-ION: 25 kWh, 30 kWh, 35 kWh

Durata baterie: cel putin 500.000 km

Durata incarcare baterie: 1-8 ore

Incarcare priza: 220V, 380V

Viteza maxima: 130 km/h

Garantie motor: 2 ani

Garantie baterii: 5 ani

Puncte tari:

Consum mic de energie electrica (un euro/100 km)

Costuri de mentenanta extrem de reduse

Conversia se face in cel mult 7 zile

Asistenta asigurata

Impozit zero pentru autovehiculele electrice.

Puncte slabe:

Investitie mare de inceput (16.900 de euro conversia)

Imposibilitatea de a accesa Programul Rabla Plus

Alternativa trecerii pe GPL.

Experienta de pana acum demonstreaza ca punctele slabe cantaresc mai mult decat cele tari. In ciuda intereseului in continua crestere pentru autovehiculele nepoluante, romanii nu vad, deocamdata, un avantaj solid in schimbarea motorului termic cu unul electric. Din 2013 si pana acum, Marc Aremy si echipa lui au modificat doar doua autoturisme Dacia Logan la solicitarea unor clienti din Romania. Cu toate acestea, francezul isi pastreaza optimismul, vazand in tara noastra o piata cu potential urias de dezvoltare.

Insistenta lui ar putea oferi chiar si constructorului Dacia Renault un raspuns la marea problema din aceasta ecuatie, care este costul de productie prea mare. Constructorul autohton si-a consolidat renumele de fabricant de masini ieftine si fiabile, care se adreseaza utilizatorilor cu venituri medii.

Motivul pentru care Dacia nu a scos pe piata pana acum un model electric tine de fapul ca nu a gasit inca solutia magica de a pune sub capota un motor performant, o baterie cu o autonomie suficient de mare pentru un drum Bucuresti-Constanta si retur, la un pret care sa nu fie considerat prohibitiv de publicul sau tinta.