CES 2018 va avea loc in perioada 9 - 12 ianuarie, in Las Vegas.

Ca in fiecare an, in cadrul targului de tehnologie CES vor fi lansate mai multe gadgeturi importante.

Fiecare companie va prezenta cateva dispozitive, de la telefoane mobile la drone, laptopuri sau sisteme smart home.

Iata cateva dintre cele mai importante produse care vor fi prezentate la CES:

Samsung va prezenta noua serie de telefoae mid-range, Galaxy A8 (2018) si A8 Plus (2018). Punctul forte al telefoanelor il reprezinta camerele foto.

Camera frontala va fi duala, cu rezolutie de 16MP si 8MP si apertura f/1,9. Astfel, utilizatorii vor putea face poze selfie in modul portret. Camera foto principala va avea 16MP.

A8 va avea ecra de 5,6 inci, cu rezolutie Full HD, iar A8 Plus va avea ecran de 6 inci. Procesorul telefoanelor este octa-core, cu memorie 4GB de RAM.

De asemenea, Samsung va prezenta probabil si o noua vesriune pentru Chromebook Pro, care va avea procesor Intel Core m7 si 16GB de RAM, scrie Android Authority.

Compania LG va prezenta seria K, astfel incat vom vedea LG K10 (2018), cu ecran de 5,3 inchi, rezolutie 1080p, 3GB de RAM si 32GB spatiu de stocare.

In plus, va fi prezentat si noua boxa inteligenta ThinQ, care va avea Google Assistant.



Google va prezenta seria de smartphone Pixel 2, dispozitivul de realitate virtuala Daydream View si boxele inteligente Home Mini.

Asus o sa prezinte o noua versiune pentru Chromebook C302CA, dar si doua modele de smartphone ZenFone.

Sony ar putea prezenta oficial noile telefoane Sony Xperia L2. Noul smartphone va avea ecran de 5,5 inci, display 1,280 x 720, procesor Snapdragon 630, memorie 4GB de RAM si sistem Android Nougat.

HMD Global va lansa probabil telefonul Nokia 6. Conform primelor informatii, Nokia 6 va avea ecran de 5,5 inci, procesor Snapdragon 630, 4GB de RAM si 32 sau 64GB memorie interna. Camerele foto vor fi foarte bune, de 16MP camera principala si 8MP camera frontala.

Cu siguranta vom avea parte si de surprize la CES 2018. Mai multe companii si-au anuntat participarea, dar nu au precizat ce gadgeturi vor prezenta. Printre acestea se numara HTC, ZTE si Lenovo.