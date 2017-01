Consumer Electronics Show, pe scurt CES, are loc la Las Vegas in perioada 5-8 ianuarie. Aici puteti vedea cele mai tari gadgeturi anuntate.

- Acer Predator 21X

- Acer Predator Z301CT

- Gama de televizoare 4K HDR Sony

- Deco, prima linie de sisteme Wi-Fi

Acer Predator 21 X, primul notebook cu ecran curbat din lume



Acer anunta disponibilitatea mult asteptatului laptop de gaming Predator 21 X, primul notebook cu ecran curbat din lume. Creat pentru pasionatii de gaming care isi doresc doar produse de top, Predator 21 X este un notebook mult mai avansat decat oricare altul disponibil pe piata in acest moment. Primul notebook din lume cu ecran curbat IPS de 21" (rezolutie 2560x1080 cu rata de refresh de 120Hz) ofera o experienta de gaming cu adevarat captivanta, in special in combinatie cu tehnologia eye-tracking de la Tobii. Aceasta tehnologie permite jucatorilor sa identifice inamicii, sa tinteasca sau sa se adaposteasca printr-o simpla privire la obiectele de pe ecran, in peste 45 de jocuri, cum ar fi Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided sau WATCH DOGS 2. Ecranul curbat este dotat cu tehnologia NVIDIA G-SYNC ce asigura o experienta de joc fluida si clara.

Sub carcasa curbata a notebook-ului se afla un motor puternic ce asteapta sa fie dezlantuit. Predator 21 X GX21-71 este echipat cu placa grafica duala NVIDIA GeForce GTX 1080 cu SLI si cu un procesor overclockable Intel Core i7-7820HK din generatia 7, pentru performante si timpi de raspuns fara egal. in ajutorul acestora vin cei 64GB de memorie DDR4-2400, pana la 4 SSD-uri de 512GB in configuratie RAID 0 (inclusiv 2 SSD-uri NVMe PCIe, care sunt de pana la 5 ori mai rapide decat SSD-urile SATA) si un HDD cu capacitate de 1TB si 7200 RPM. in pus, Killer DoubleShot Pro selecteaza automat cea mai rapida conexiune la retea (Ethernet sau wireless) si trimite tot traficul cu prioritate ridicata prin acea interfata, in timp ce traficul standard este trimis prin celalta. Acest lucru asigura faptul ca traficul cu prioritate ridicata va fi directionat intotdeauna catre cea mai rapida si mai sigura conexiune. Thunderbolt 3 se conecteaza prin USB-C, cu viteze de pana la 40 Gbps.

Disipand eficient caldura in exces pentru performante neintrerupte in timpul sesiunilor intense de gaming, notebook-ul se caracterizeaza si printr-o arhitectura avansata de racire ce consta in 5 ventilatoare de sistem (dintre care 3 ventilatoare metalice ultra-subtiri AeroBlade) si 9 radiatoare. Acesta include si Acer Dust Defender, care indeparteaza depunerile de praf si imbunatateste disiparea caldurii, precum si aplicatia Acer CoolBoost care poate fi utilizata pentru ajustarea fluxului de aer a ventilatoarelor, pentru a oferi racire suplimentara in timpul utilizarii intense. Tastatura mecanica full-size este echipata cu taste Cherry MX Brown, cu optiune de programare individuala a culorii de iluminare, oferind 16.7 millioane de variante. Utilizatorii pot inlocui tastele negre W, A, S si D cu altele de culoare turcoaz, utilizand kit-ul de accesorii inclus. Tastatura numerica unica permite intoarcerea si transformarea sa intr-un Precision Touchpad. Pentru ca actiunea sa prinda viata, Predator 21 X are un nou design audio cu 3 cai (inalte, medii, joase) care reda sunet la calitate Hi-Fi si este echipat cu 4 difuzoare (2 pentru inalte, 2 pentru medii) si 2 subwoofere, pentru a difuza un spectru complet de sunet.



Predator 21 X

Software-ul preinstalat Acer PredatorSense permite utilizatorilor sa controleze si sa personalizeze intreaga experinta de gaming printr-o interfata centrala, inclusiv overclocking, iluminare sau control al racirii. in plus, software-ul Xsplit Gamecaster preinstalat ajuta utilizatorii sa inregistreze si sa editeze videoclipuri pentru live streaming pe canalele Twitch si Youtube. Localizat exact sub tastatura, in partea dreapta, se afla un panou metalic de mentenanta care ofera acces la modulele RAM si la un hard drive de 2.5". Notebook-ul este disponibil cu un dragon albastru pe acest panou sau poate fi personalizat prin gravarea unei combinatii de grafica, steag si nume. in plus, primele 300 de notebook-uri vor include pe panou un numar de serie editie limitata. Pentru transport in conditii de siguranta, fiecare Predator 21 X este livrat intr-o geanta rigida, ultra-rezistenta, care depoziteaza in siguranta notebook-ul si accesoriile sale.

Notebook-urile de gaming Acer Predator 17 X beneficiaza de upgrade al procesorului si al placii grafice, seria va include de acum modele cu un procesor din generatia 7 Intel Core i7-7820HK si o placa video NVIDIA GeForce GTX 1080 cu memorie 8G GDDR5X. Echipat cu componente comparabile cu ale unui desktop, cu posibilitate de overclocking, cu un sistem special de racire cu trei ventilatoare, fante de admisie frontale si o camera de vapori la standardele unui server, acesta este ideal pentru cele mai solicitante jocuri sau aplicatii de Realitate Virtuala. Capabilitatile de overclocking permit utilizatorilor sa experimenteze viteze ale procesorului de pana la 4.3GHz, ale unitatii grafice de pana la 1732MHz si ale memoriei video de pana la 5.4GHz. Experienta captivanta de gaming este completata de ecranul FHD IPS G-SYNC de 17.3" (1920x1080) sau UHD IPS (4K 3840x2160). Predator 17 X (GX-792) este configurat si cu un procesor overclockable din generatia 7 Intel Core i7-7820HK1, pana la 64GB DDR4-2400 memorie de sistem si un SSD2 NVMe PCIe sau o combinatie intre 3 SSD-uri SATA in RAID 0, pentru viteze de transfer fara compromis.

Predator 17 X



Predator 21 X va fi disponibil in EMEA incepand cu luna februarie, la preturi de la €9,999. Predator 17 X cu upgrade va fi disponibil in EMEA incepand cu luna ianuarie, la preturi de la €2,999.

Acer Predator Z301CT – Primul monitor curbat cu functionalitate Eye-Tracking



Acer, unul din liderii globali si inovatori in industria monitoarelor de gaming, anunta astazi lansarea produsului ce a obtinut la CES 2017 "Premiul pentru Inovatie", si anume modelul Predator Z301CT cu diagonala de 30", primul monitor in format 21:9 cu functionalitate eye-tracking Tobii. Compania a dezvaluit si doua modele din seria Predator XB2, monitoare cu ecran plat de 24.5" si respectiv 27", ce ofera o rata de refresh de 240Hz. Toate cele trei noi modele se caracterizeaza printr-un design de invidiat, cu rama subtire, de culoare neagra, unghiuri ascutite, accente indraznete de culoare rosie si tehnologie NVIDIA® G-SYNC, pentru o experienta de joc ultra-fluida

Noul monitor Acer Predator Z301CT cu diagonala de 30" atinge cel mai inalt nivel al imersiunii in jocuri, lucru evidentiat si de castigarea premiului “Best of Innovations” la CES 2017, in categoria perifericelor. Tehnologia eye-tracking Tobii integrata a monitorului se adauga arsenalului de unelte de control ale jucatorilor, ajutandu-i sa identifice inamicii, sa tinteasca intuitiv si sa exploreze liber. Gandita pentru a completa si nu pentru a inlocui modalitatile de control traditionale (mouse, tastatura, gamepad, etc.), tehnologia eye-tracking Tobii se foloseste de miscarea ochilor jucatorilor pentru a oferi o noua modalitate de control. Imperecherea functionalitatii eye-tracking cu mouse-ul si tastatura sau cu un gamepad ofera jucatorilor o experienta mai bogata si mai captivanta, prin posibilitatea de a utiliza miscarea ochilor pentru a cauta, de exemplu, un adapost sau a tinti catre un obiect. Unghiurile camerei se modifica automat atunci cand ochii jucatorului privesc catre marginea ecranului, iar personajele si mediul inconjurator din jocuri vor reactiona ca atunci cand acesta ar privi in jurul sau. Functionalitatea eye-tracking Tobii poate fi utilizata in peste 45 de titluri, cum ar fi Elite Dangerous, Deus Ex: Mankind Divided si WATCH_DOGS 2. Sunetele si grafica jocurilor vor fi adaptate dinamic in functie de directia in care jucatorul priveste. In plus, ecranul curbat ultra-wide Full HD (2560 X 1080) si 1800R face ca experienta de gaming sa fie mai atractiva si mai realista.

Predator XB2



Alte caracteristici esentiale sunt rata ridicata de refresh de 200Hz si un timp rapid de raspuns de 4 ms. Unghiurile largi de 178 grade si o rama extrem de ingusta ofera o suprafata maxima de vizualizare. Pentru confort optim, ecranul poate fi inclinat si pivotat de la -5° la 25° si poate fi ajustat pe inaltime pana la 120mm. Doua difuzoare de 3W cu DTS Sound ofera calitate audio ce imbunatateste experienta de utilizare. Seria Predator XB2 a fost creata de la zero pentru utilizare la intensitate maxima, de nivel competitional. Cu tehnologie1 NVIDIA® ULMB, un timp rapid de raspuns de 1ms si o rata de refresh ridicata de 240Hz, modelele Predator XB252Q de 24.5" si Predator XB272 de 27" ofera o experinta de joc incredibil de realista, prin redare fluida a miscarilor rapide, a detaliilor bine-definite si a tranzitiilor video majore.

Calitatea superba a imaginii este posibila datorita rezolutiei Full HD 1080p si a unei rate de contrast 1,000:1. Design-ul ZeroFrame este ideal pentru utilizarea simultana a mai multor monitoare, iar piciorul ergonomic permite jucatorilor sa isi aleaga pozitia optima prin inclinarea monitorului de la -5 la 20 de grade, pivotare la +45 grade, 90 grade rotire in sensul acelor de ceasornic si ajustare a inaltimii pana la 115 mm. Monitoarele pot fi detasate cu usurinta de stand atunci cand se doreste montarea pe perete cu sistem VESA, pentru maximizarea spatiului de pe birou. Acestea sunt echipate si cu doua difuzoare de 2W. Datorita echiparii cu tehnologia GameView, jucatorii pot comuta rapid intre trei profiluri personalizabile, pentru a schimba setarile in timpul jocului, fara a fi nevoie sa acceseze meniul OSD, un avantaj semnificativ atunci cand fiecare secunda conteaza. Setarile speciale includ ajustarea nivelului culorii negre (dark boost), pentru vizualizarea clara a pericolelor aflate in intuneric, asistenta la tintire pentru acuratete deplina, precum si posibilitatea de a selecta rata de refresh a ecranului. Conectivitatea este asigurata de o conexiune HDMI, DisplayPort v1.2 si un hub USB 3.0 (1 in partea superioara/4 in partea inferioara).

Predator Z301CT

Predator Z301CT va fi disponibil in EMEA incepand cu luna februarie la preturi de la €899. Predator XB252Q va fi disponibil in EMEA incepand cu luna februarie la preturi de la €599. Predator XB272 va fi disponibil in EMEA incepand cu luna februarie la preturi de la €699.

Sony extinde gama de televizoare 4K HDR cu noile serii X si A (cu tehnologie OLED)

Sony anunta o noua gama de televizoare 4K HDR conceputa pentru a oferi o luminozitate mai ridicata si un contrast mai mare. Noile televizoare BRAVIA valorifica la maximum continutul 4K HDR (High Dynamic Range) datorita combinatiei de tehnologii unice de procesare si redare a imaginii.

Universul HDR s-a extins considerabil odata cu aparitia serviciilor de streaming video, 4K UHD Blu-ray si recent prin intermediul jocurilor pentru PlayStation 4. in prezent, mai mult ca oricand, procesarea precisa a imaginii joaca un rol crucial in redarea unor secvente spectaculoase, asa cum au intentionat realizatorii de film sau dezvoltatorii de jocuri. Procesorul 4K HDR X1 Extreme care a echipat seria Z, varful de gama de la Sony in 2016, a fost apreciat pentru capacitatile de redare a unor imagini realiste, cu texturi, adancimi, culori si contrast spectaculoase, reprezentand un progres semnificativ in universul HDR. Odata cu lansarea celor doua noi game de televizoare, Sony prezinta puterea procesorului 4K HDR X1 Extreme unui public mai larg. Pe langa procesorul X1 Extreme, noua serie XE93 este prevazuta cu Slim Backlight Drive+, o tehnologie imbunatatita de iluminare din spate cu LED, care permite un control mai precis al reglarii intensitatii luminoase localizate, comparativ cu Slim Backlight Drive. Cu o structura LED de tip quad si tehnologie de reglare si de amplificare a intensitatii, ofera o luminozitate superioara si un contrast exceptional, furnizand de 10 ori mai mult contrast XDR *2 fata de televizoarele LED conventionale.

Pentru a asigura un spectru mai larg de display-uri 4K HDR, Sony va lansa televizorul 4K HDR OLED sub denumirea de „BRAVIA OLED”. Seria A1 aduce o experienta vizuala noua, prin combinatia de imagini OLED de calitate superioara si X1 Extreme, un sistem de sunet inedit si un design de generatie urmatoare. Datorita tehnologiei OLED cu peste 8 milioane de pixeli cu auto-iluminare, seria A1 ofera o experienta vizuala imbogatita datorita negrului intens autentic, a imaginilor clare fara zgomot si a unghiului de vizualizare marit. X1 Extreme controleaza precis numarul imens de pixeli si extinde capabilitatile OLED pentru a oferi imagini clare 4K HDR. Inovatiile aduse de BRAVIA OLED nu se opresc la performantele unice ale imaginii. Seria A1 include primul televizor din lume cu ecran de dimensiuni ridicate*1 care poate reda un sunet de calitate direct din ecran. Valorificand avantajul oferit de structura OLED cu iluminare din spate, Sony a dezvoltat noua tehnologie audio Acoustic Surface, care permite redarea sunetului direct din ecran. Acest lucru permite o uniformizare perfecta a imaginii si sunetului, imposibil de obtinut de catre televizoarele conventionale. Televizorul produce sincronizarea ampla a sunetului si a imaginii, chiar si in zonele laterale. Pe langa un camp vizual OLED extrem de larg, seria A1 ofera o experienta vizuala si auditiva fara egal, indiferent de pozitia de vizionare. Tehnologia Acoustic Surface ofera seriei A1 un design modern, inlaturand difuzoarele conventionale situate, de obicei, in jurul televizorului. Rezultatul este un design unic, care nu distrage atentia de la imagine. Atat seriile XE93, cat si A1 vor fi compatibile cu Dolby Vision, formatul HDR de la Laboratoarele Dolby care, asociat cu tehnologiile unice Sony vor imbogati si mai mult experienta vizuala.

De asemenea, Sony a anuntat 3 modele suplimentare de televizoare 4K HDR si 3 modele de televizoare Full HD HDR, disponibile in magazine din 2017. Toate inglobeaza tehnologii proprietare Sony, inclusiv noul procesor 4K HDR X1 (doar seriile XE90 si XE85), pentru a furniza o calitate superioara a imaginii.

XE80

Noile modele de televizoare Sony si principalele caracteristici:

Seria A1 de televizoare OLED 4K HDR (modele cu diagonale de 77”, 65” si 55”)

• Dispun de tehnologia OLED pentru display-uri. 8 milioane de pixeli cu auto-iluminare ofera o experienta vizuala imbogatita datorita negrului intens autentic, a imaginilor clare fara zgomot si a unghiului de vizualizare marit.

• prevazute cu tehnologia Acoustic Surface: intregul ecran rezoneaza datorita sunetului emis direct din ecran. Acest lucru permite o uniformizare perfecta a imaginii si sunetului pe care televizoarele conventionale nu o pot livra.

• includ procesorul 4K HDR X1 Extreme, care ofera o experienta deosebita de vizionare 4K HDR, prin incorporarea a trei noi tehnologii: remasterizare HDR bazata pe obiecte, Super Bit Mapping 4K HDR si procesare dubla de baze de date.

• redau culori vibrante si extinse datorita tehnologiei TRILUMINOS Display, pentru o acuratete si mai mare a culorilor.

• utilizeaza tehnologia 4K X-Reality PRO pentru a produce detalii uimitoare cu un algoritm ce foloseste o baza de date cu informatii pentru orice tip de continut, cum ar fi transmisiuni TV, DVD, discuri Blu-ray, continut video pe Internet si fotografii digitale.

• Design de ultima ora: tehnologia Acoustic Surface ofera seriei A1 un design de ultima ora, inlaturand difuzoarele conventionale situate, de obicei, in jurul televizorului.

• Android TV permite explorarea unui univers al filmelor, muzicii, fotografiilor, jocurilor, optiunilor de cautare, aplicatiilor etc. Utilizatorii pot folosi functia de cautare vocala pentru a gasi continut, a adresa intrebari sau a controla televizorul. Datorita functiei integrate Chrome Cast, continutul de pe smartphone sau tableta poate fi transmis facil pe televizor.

• Interfata de utilizator Content Bar de la Sony permite cautarea facila a continutului, fara a perturba vizionarea TV.

• sunt compatibile cu tehnologia HDR pentru a primi si procesa noul semnal video standard cu o luminozitate mai mare, cu un contrast ridicat si culori vibrante.

Seria XE94 de televizoare 4K HDR (model cu diagonala de 75”)

Seria XE93 de televizoare 4K HDR (modele cu diagonale de 65” si 55”)

• prevazute cu Slim Backlight Drive+ cu o structura LED unica de tip quad, permitand un control local precis al intensitatii luminoase, care ofera o luminozitate puternica si un negru mai intens comparativ cu un televizor LED conventional cu un design ultra subtire. (doar XE93 *) *Modelul XE94 este prevazut cu iluminare LED din spate.

• sunt dotate cu procesorul 4K HDR X1 Extreme, care ofera o experienta de vizionare 4K HDR deosebita, prin incorporarea a trei noi tehnologii: remasterizare HDR bazata pe obiect, Super Bit Mapping 4K HDR si procesare dubla de baze de date.

• X-tended Dynamic Range PRO. imbunatateste continutul HDR si non-HDR prin amplificare si reglarea precisa a nivelurilor de iluminare din spate pentru fiecare zona e ecranului cu un algoritm pentru iluminarea din spate. (de 10 ori contrastul XDR*2)

• redau culori vibrante cu TRILUMINOS Display, imbunatatit pentru acuratetea culorilor.

• utilizeaza 4K X-Reality PRO pentru a produce detalii cu un algoritm unic ce foloseste o baza de date pentru orice tip de continut, cum ar fi transmisiuni TV, DVD, discuri Blu-ray, continut video pe Internet si fotografii digitale.

• design-ul ultra subtire permite montarea pe perete sau pe diferite piese de mobilier, datorita sistemului de management al cablurilor.

• suport de montare pe perete cu mecanism pivotant inclus in tarile selectate.

• Android TV permite explorarea unui univers al filmelor, muzicii, fotografiilor, jocurilor, optiunilor de cautare, aplicatiilor etc.

• Interfata de utilizator Content Bar de la Sony permite cautarea rapida a continutului, fara a perturba vizionarea TV.

• sunt compatibile cu tehnologia HDR pentru a primi si procesa noul semnal video standard cu o luminozitate mai mare, cu un contrast ridicat si culori vibrante prin intermediul serviciilor video de pe internet, HDMI si portului USB. Compatibile cu formatul HDR Dolby Vision.

Seria XE90 de televizoare 4K HDR (modele cu diagonale de 75”, 65”, 55” si 49”)

• prevazute cu procesorul 4K HDR X1 care reproduce profunzimea, textura si naturaletea culorilor, prin intermediul remasterizarii HDR bazate pe obiect si tehnologiei Super Bit Mapping 4K HDR.

• X-tended Dynamic Range PRO. imbunatateste continutul HDR si non-HDR prin amplificarea si reglarea precisa a nivelurilor de iluminare din spate pentru fiecare zona a ecranului cu un algoritm unic pentru iluminarea din spate. (de 5 ori contrastul XDR*2)

• redau culori vibrante cu TRILUMINOS Display, imbunatatit si mai mult pentru acuratetea culorilor.

• utilizeaza 4K X-Reality PRO pentru a produce detalii cu un algoritm unic ce foloseste o baza de date pentru orice tip de continut, cum ar fi transmisiuni TV, DVD, discuri Blu-ray, continut video pe Internet si fotografii digitale.

• Android TV permite explorarea unui univers al filmelor, muzicii, fotografiilor, jocurilor, optiunilor de cautare, aplicatiilor etc.

• Interfata de utilizator Content Bar de la Sony permite cautarea rapida a continutului, fara a perturba vizionarea TV.

• sunt compatibile cu tehnologia HDR pentru a primi si procesa noul semnal video standard cu o luminozitate mai mare, cu un contrast ridicat si culori vibrante prin intermediul serviciilor video de pe internet, HDMI si portului USB.

Seria XE85 de televizoare 4K HDR (modele cu diagonale de 75”, 65” si 55”)

• prevazute cu procesorul 4K HDR X1 care reproduce profunzimea, textura si naturaletea culorilor, prin intermediul remasterizarii HDR bazate pe obiect si tehnologiei Super Bit Mapping 4K HDR.

• redau culori vibrante cu TRILUMINOS Display, imbunatatit si mai mult pentru acuratetea culorilor.

• utilizeaza 4K X-Reality PRO pentru a produce detalii cu un algoritm unic ce foloseste o baza de date pentru orice tip de continut, cum ar fi transmisiuni TV, DVD, discuri Blu-ray, continut video pe Internet si fotografii digitale.

• design ultra subtire, forma eleganta in partea din spate si sistem de management al cablurilor pentru montare pe diferite piese de mobilier.

• Android TV permite explorarea unui univers al filmelor, muzicii, fotografiilor, jocurilor, optiunilor de cautare, aplicatiilor etc.

• Interfata de utilizator Content Bar de la Sony permite cautarea rapida a continutului, fara a perturba vizionarea TV.

• sunt compatibile cu tehnologia HDR pentru a primi si procesa noul semnal video standard cu o luminozitate mai mare, cu un contrast ridicat si culori vibrante prin intermediul serviciilor video de pe internet, HDMI si portului USB.

Seria de televizoare 4K HDR XE80 (modele cu diagonale de 55”, 49” si 43”)

• redau culori vibrante cu TRILUMINOS Display, imbunatatit si mai mult pentru acuratetea culorilor.

• utilizeaza 4K X-Reality PRO pentru a produce detalii cu un algoritm unic ce foloseste o baza de date pentru orice tip de continut, cum ar fi transmisiuni TV, DVD, discuri Blu-ray, continut video pe Internet si fotografii digitale.

• design ultra subtire, forma eleganta in partea din spate si sistem de management al cablurilor pentru montare pe diferite piese de mobilier.

• Android TV permite explorarea unui univers al filmelor, muzicii, fotografiilor, jocurilor, optiunilor de cautare, aplicatiilor etc.

• Interfata de utilizator Content Bar de la Sony permite cautarea rapida a continutului, fara a perturba vizionarea TV.

• sunt compatibile cu tehnologia HDR pentru a primi si procesa noul semnal video standard cu o luminozitate mai mare, cu un contrast ridicat si culori vibrante prin intermediul serviciilor video de pe internet, HDMI si portului USB.

Seria WE75 de televizoare 4K HDR Full HD (modele cu diagonale de 49” si 43”)

• redau culori vibrante cu TRILUMINOS Display, pentru o acuratete mai mare a culorilor.

• utilizeaza 4K X-Reality PRO pentru a produce detalii cu un algoritm unic ce foloseste o baza de date pentru orice tip de continut, cum ar fi transmisiuni TV, DVD, discuri Blu-ray, continut video pe Internet si fotografii digitale.

• liniile elegante si display-ul subtire au necesitat un sistem de management al cablurilor pentru ca acestea sa nu se vada.

• prevazute cu tehnologia ClearAudio+ care ajusteaza automat setarile audio pentru o experienta superioara de ascultare.

• compatibile cu cele mai importante servicii video pe internet, cum ar fi YouTube, Netflix pentru ca utilizatorii sa se bucure de mai mult continut video datorita functiei Wi-Fi incorporate.

• sunt compatibile cu tehnologia HDR pentru a primi si procesa noul semnal video standard cu o luminozitate mai mare, cu un contrast ridicat si culori vibrante prin intermediul serviciilor video pe internet, precum Netflix sau jocuri video cum ar fi PS4 Pro si PS4*3.

Seria WE66 de televizoare HDR Full HD (modele cu diagonale de 49” si 40”)

Seria WE61 de televizoare HDR Full HD (model cu diagonala de 32”)

• utilizeaza 4K X-Reality PRO pentru a produce detalii cu un algoritm unic ce foloseste o baza de date pentru orice tip de continut, cum ar fi transmisiuni TV, DVD, discuri Blu-ray, continut video pe Internet si fotografii digitale.

• liniile elegante si display-ul subtire au necesitat un sistem de management al cablurilor pentru ca acestea sa nu fie vizibile.

• prevazute cu tehnologia ClearAudio+ care ajusteaza automat setarile audio pentru o experienta superioara de ascultare.

• compatibile cu cele mai importante servicii video pe internet, cum ar fi YouTube, Netflix pentru ca utilizatorii sa se bucure de mai mult continut video datorita functiei Wi-Fi incorporate.

• X-Protection PRO mareste durabilitatea televizorului Sony cu patru functii de protectie impotriva prafului, fulgerului, supratensiunii si umiditatii.

• sunt compatibile cu tehnologia HDR pentru a primi si procesa noul semnal video standard cu o luminozitate mai mare, cu un contrast ridicat si culori vibrante prin intermediul serviciilor video pe internet, precum Netflix sau jocuri video cum ar fi PS4 Pro si PS4*3.

Seria RE45 de televizoare HDR Full HD (model cu diagonala de 40”)

• utilizeaza 4K X-Reality PRO pentru a produce detalii cu un algoritm unic ce foloseste o baza de date pentru orice tip de continut, cum ar fi transmisiuni TV, DVD, discuri Blu-ray si fotografii digitale.

• liniile elegante si display-ul subtire au necesitat un sistem de management al cablurilor pentru ca acestea sa nu fie vizibile.

• prevazute cu tehnologia ClearAudio+ care ajusteaza automat setarile audio pentru o experienta superioara de ascultare.

• sunt compatibile cu tehnologia HDR pentru a primi si procesa noul semnal video standard cu o luminozitate mai mare, cu un contrast ridicat si culori vibrante prin intermediul jocurilor video cum ar fi PS4 Pro si PS4

TP-Link a lansat Deco, prima linie de sisteme Wi-Fi

TP-Link®, furnizor global de echipamente de retea pentru utilizatori individuali si afaceri lanseaza la Consumer Electronic Show 2017 noua linie de sisteme Wi-Fi Deco pentru intreaga locuinta, pentru conexiuni la Internet mai rapide si stabile, indiferent de numarul de dispozitive conectate. Cele mai noi dispozitive TP-Link din gama echipamentelor de retea si a dispozitivelor smart home pot fi vazute la standul #30526 din South Hall 3 al Las Vegas Convention Center.

Cele doua dispozitive din seria Deco sunt:

· Routerul Deco M5 care foloseste cea mai noua tehnologie mesh Wi-Fi pentru conectivitate optima in fiecare incapere a locuintei.

· Routerul Deco M5 Plus cu powerline incorporat este cea mai avansata versiune de router datorita tehnologie powerline incoporate. Acesta este primul sistem Wi-Fi Whole-Home ce include atat capabilitati Wi-Fi cat si powerline intr-un dispozitiv de mici dimensiuni, furnizand conexiuni puternice pentru dispozitivele wireless din intreaga locuinta

Pe langa seria TP-Link Deco si intreaga gama de accesorii pentru locuinte, TP-Link prezinta routerul Gigabit Wireless MU-MIMO AC2300 si dispozitivul range extender cu MU-MIMO RE650.

· Routerul Wireless Gigabit cu MU-MIMO AC2300 suporta vizionarea de filme in format 4K concomitent cu sesiuni de gaming datorita celei de-a doua generatii a tehnologiei Wi-Fi IEEE 802.11ac care permite routerului sa comunice cu mai multe dispozitive in acelasi timp si sa optimizeze conexiunea pentru fiecare dintre ele. in plus, permite prioritizarea jocurilor si a filmelor sau alocarea unor benzi pentru dispozitivele cele mai utilizate.

· Range extender-ul Wi-Fi AC2600 RE650 extinde semnalul Wi-Fi in intreaga locuinta, eliminand zonele moarte si caderile de semnal. RE650 este compatibil cu orice router Wi-Fi, access point sau router modem pentru a extinde acoperirea Wi-Fi si performanta dispozitivelor din orice colt al casei.

TP-Link va expune si cea mai noua serie de smartphone-uri Neffos, X1, cu cele doua modele X1 si X1 Max, lansate in toamna anului trecut. Cele doua smartphone-uri imbina designul premium cu performanta pentru a oferi cea mai buna experienta de utilizare.