Samsung a lansat cel mai lat monitor din lume, ideal pentru jocuri.

Monitorul CHG90 ofera un fornat de imagine 32:9, in conditiile in care cele mai late monitoare de pana acum erau 21:9. Un monitor obisnuit are un aspect de 16:9.

Monitorul de 49 inci face parte din linia produsa de Samsung special pentru gameri, avand specificatii pe care acestia le vor aprecia cu siguranta.

Astfel, timpul de raspuns este foarte scrut, iar monitorul este dotat cu tehnologie FreeSync 2 de la AMD, scrie Business Insider.

Datorita dimensiunilor sale uriase, monitorul are forma curbata, astfel incat marginile exterioare raman in campul vizual al utilizatorului. De altfel, daca nu ar fi avut aceasta forma curbata, monitorul ar fi fost greu de folosit.

Jocurile pe acest monitor vor fi o experienta cu adevarat deosebita. De exemplu, daca vei juca Battlefield 1, vei putea vedea inamicii ascunsi in locuri pe care este imposibil sa le observi pe un monitor obisnuit, cu format 16:9.

CHG90 poate fi folosit si pentru multitasking, devenind practic doua monitoare intr-unul singur.

Rezolutia este full HD - 3840x1080p, iar datorita tehnologiei HDR10 ofera culori deosebite si un contrast foarte bun.

Monitorul poate fi deja precomandat si costa 1.500 dolari.