Autoritatile au finalizat ancheta privind accidentul in care o femeie a murit lovita de o masina cu pilot automat de la Uber.

Tragicul accident a avut loc in luna martie, in Arizona. Elaine Herzberg a fost lovita mortal de masina Uber in timp ce traversa cu o bicicleta pe sosea.

Incidentul a avut loc noaptea, iar masina era pe pilot automat, desi in spatele volanului se afla si un operator.

Conform anchetei, senzorii masinii au detectat prezenta femeii pe carosabil, dar autoturismul totusi nu a oprit.

Motivul este o setare gresita a programului, prin care masina nu a fost corect invatata cum sa reactioneze atunci cand observa obiecte pe strada, scrie Mashable.

Programul prin care functioneaza pilotul automat este invatat sa recunoasca obiecte care sunt "fals pozitive", adica sunt gunoaie sau resturi, caz in care masina nu opreste.

Asta s-a intamplat in cazul lui Elaine - programul a considerat ca este un obiect "fals pozitiv", nu un om si prin urmare nu a oprit.

Imediat dupa tragedie, Uber a oprit programul de testare in trafic a masinilor autonome si anunta ca a inceput revizuirea sistemelor de siguranta, dar si o instruirea mai buna a operatorilor de la volan.