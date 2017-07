Samsung a prezentat cel mai mare ecran TV, cu o latime de peste 10 metri.

Uriasul ecran LED este conceput pentru a inlocui ecranele de cinema si a fost deja instalat in Lotte Cinema World Tower din Coreea, scrie Daily Mail.

Are o rezolutie 4K (4,096 x 2,160) si este primul ecran de cinema din lume cu display High Dynamic Range.

Ecranul numit SUPER S are o dimensiuni de 10,3 m x 5,4 m si ofera o noua experienta in cinema. Are culori mai realiste, un sistem audio deosebit si o claritate incredibila a imaginii, spun reprezentantii Samsung.

De asemenea, in comparatie cu alte ecrane de cinema, acesta are o luminozitate de 10 ori mai mare (o intensitate a luminii de 146 comparativ cu standardul de 14).