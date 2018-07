Mașina va fi produsă de compania Pininfarina.

Pininfarina a prezentat conceptul hypermașinii PFO. Este vorba de un model electric de curse, care va atinge viteza de uluitoare de 400 km/h și va putea parcurge o distanță de 480 km cu o singură încărcare a bateriei.

În plus, bateria mașinii se va încărcă de la zero la 80% în doar 10-15 minute, a precizat Michael Perschke, CEO al companiei Automobili Pininfarina, citat de The Verge.

Pentru că vorbim de un model de mașină super sport, accelerarea de la 0 la 100 km/h se va face în mai puțin de 2 secunde.

Din fotografiile publicate de companie în care prezintă noul concept de mașină, putem vedea un autoturism de două locuri, cu linii curbate, făcut din fibră de carbon și sticlă.

Este încă o dovadă că mașinile viitorului vor fi electrice. În ianuarie, Ferrari a anunțat că va produce un asemenea model pentru curse, apoi au fost prezentate conceptele Porsche Mission E și BMW i8 Roadster.

La rândul ei, compania McLaren a precizat că va investi peste 2 miliarde de dolari pentru a produce mașini electrice.

PFO va fi prezentat oficial la Geneva Moror Show, în 2019 și va costa aproximativ 2 milioane de dolari. Un prototip va fi arătat însă în curând, în cadrul evenimentului Monterey Car Week, unei categorii restrânse de clienți bogați, pentru că vor începe precomenzile chiar din această vară.

Pininfarina vrea să prezinte curând și alte mașini cu tehnologie de ultimă oră, cum este mașina alimentată cu hidrogen - numită Concept H2.