În ritmul ăsta, în curând, televizoarele vor deveni pereți despărțitori în apartamente.

Aceasta este, mai în glumă, mai în serios, una dintre concluziile la care putem ajunge, după ce la CES 2019, în Las Vegas, Samsung a venit cu unul dintre cele mai mari televizoare destinate vreodată consumatorilor obișnuiți.

Desigur, vorbim despre consumatori obișnuiți cu un portofel neobișnuit de mare pentru un astfel de produs. Și asta pentru că nu ne îndoim de faptul că prețul va fi pe măsura mărimii.

The Wall și The Window sunt două dintre televizoarele inteligente pe care Samsung le-a adus la CES 2019. The Wall are 219 inch în diagonală, în timp ce The Window este un Smart TV modular, care se poate adapta indiferent de spații și poate fi realizat în diferite dimensiuni.

Ce au aceste două modele în mod special? În spatele lor se află o tehnologie nouă folosită de Samsung, și anume MicroLED, care permite să fie scalată la orice dimensiune.

Datorită acestei tehnologii, în 2019 vom putea vedea o lansare oficială pentru publicului larg a unui televizor 8K, cu o rezoluție de 7680x4320, ceea ce a fost mai mult un concept până acum, notează PC Mag.

Anul acesta, Samsung a venit și cu un update pentru flagship-ul din 2018, modelul 8K Q900FN TV QLED, de această dată cu o versiune de 98 inch în diagonală.

Foto: PC Mag