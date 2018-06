Sfaturi utile de la expertii Samsung Electronics Romania.

Pe masura ce comunicarea si exprimarea personala au evoluat, modalitatea in care folosim smartphone-urile s-a schimbat.

Acestea permit consumatorilor sa filmeze cele mai bune cadre si sa realizeze cele mai bune videoclipuri in orice imprejurari.

Pentru ca sezonul nuntilor si al petrecerilor se apropie cu pasi grabiti, Samsung Electronics Romania a pregatit un ghid cu sfaturi utile pentru evenimentele memorabile din viata ta:

1. Evita sa faci fotografii in timpul ceremoniei. De cele mai multe ori exista un fotograf profesionist care face asta. Bucura-te de momentele unice si tine telefonul in buzunar, pe mod silentios.

2. Momentul finalizarii cununiei civile reprezinta oportunitatea perfecta pentru a face poze. Iar fiecare invitat isi doreste sa faca o fotografie cu telefonul sau mobil. Imprastierea de confetti, orez sau petale de flori poate fi clipa perfecta pentru a incerca functia Super Slow-Motion.

3. Petrecerea propriu-zisa este prilej de „selfie”. In timp ce mirele si mireasa isi schimba hainele sau fac fotografii cu invitatii, selfie-urile cu prietenii sunt obligatorii pentru a fi partajate pe Facebook sau Instagram. Insa nu uita sa te opresti din a-ti face selfie-uri cand mirii isi fac intrarea in salonul de nunta sau la primul dans.

4. Orice ai face, nu sta cu smartphone-ul pe masa. Incearca sa porti o conversatie cu cei de la masa ta, iar daca lucrurile devin plictisitoare, atunci poti pleca in orice moment, motivând ca trebuie sa suni pe cineva.

5. Taierea tortului este un alt eveniment pe care nu-l poti rata! Acesta poate fi o oportunitate de a surprinde o fotografie originala, mai ales daca alegi un unghi interesant. De exemplu, poti fotografia mirele si mireasa de la spate, cu tortul in prim-plan, pentru a crea o imagine unica.

6. In timpul petrecerii ai ocazia sa realizezi cele mai frumoase fotografii cu ajutorul functiei low-light. Iar daca vrei sa distribui imaginile respective pe retelele de socializare, verifica cu cei care apar in ele daca este in regula, pentru a evita situatiile neplacute.

7. Daca mergi la after-party, este absolut necesar sa captezi cele mai amuzante momente. Dar nu le distribui decat in dimineata urmatoare, dupa ce ti-ai servit cafeaua si aspirina de rigoare.