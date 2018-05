Arhitectul Radu Negoita ne spune de ce trebuie sa tinem cont atunci cand ne cumparam aparate electrocasnice.

Alegerea aparatelor electrocasnice poate fi o adevarata provocare. Trebuie sa tinem cont nu doar de pretul si specificatiile lor, ci si de dimensiuni si de locul in care le vom amplasa.

Mai ales daca avem o locuinta mica, riscam sa avem serioase necazuri daca nu stim cum sa alegem si sa amplasam corect electrocasnicele.

De mare ajutor in acest caz ne sunt masurarea atenta a locului in care vrem sa montam un aparat, dar si sfaturile specialistilor.

Am discutat cu arhitectul Radu Negoita despre greselile pe care le fac romanii atunci cand isi cumpara electrocasnice si despre ce putem face ca sa avem o locuinta inspirat mobilata si dotata cu tot confortul necesar.



Care sunt cele mai frecvente si grave greseli pe care le fac romanii atunci cand isi amenajeaza un apartament si cumpara aparate electrocanice?

Radu Negoita: "Cred ca e important sa stabilim unde le punem inainte sa le luam. Exista cazuri unde, datorita configuratiei apartamentului respectiv, canapeaua face 90 de grade cu televizorul. Asta poate cauza probleme grave de mobilitate a gatului daca joaca FC Barcelona, de exemplu. Cine poate sta doua reprize de 45 de minute cu capul sucit? Eu nu. Sigur, poti sa stai cu capul in poala cuiva, dar nu intotdeauna. Alteori exista riscul ca cel care iti vinde apartamentul sa nu se fi gandit ca vei avea nevoie de frigider (exista bucatarii foarte mici). Chestie de noroc sau de atentie din partea cui cumpara."

Care sunt regulile de baza de care trebuie sa tinem cont atunci cand alegem locurile in care punem electrocasnicele?

Radu Negoita: "In principiu trebuie avut grija sa nu apara accidente – sa luam foc de la ceva, sau sa ne electrocutam. La capitolul asta am exemple de „asa nu” in cartea mea, "Disconfort Residence", dar sunt la nivelul priceperii mele de arhitect. Cineva de specialitate ar putea sa dea o parere mult mai avizata.

Am gasit un apartament in care aragazul statea langa canapea – arata a reteta de dezastru 100%, daca pe canapeaua aia vor sta oameni, la un moment dat cineva se poate arde, sau poate fi "atacat" de ce sare din ceaunul cu mamaliga, se pot intampla multe. E iarasi important ca apa sa nu stea langa foc: adica o plita cu inductie nu e o problema, dar un aragaz care nu se opreste automat cand i se stinge flacara poate fi.

In privinta televizoarelor, de exemplu, s-au schimbat multe. Specialistii in sanatate zic ca un televizor cu led nu mai reprezinta un risc pentru ochi la fel de mare ca cele vechi, cu tuburi cinescopice. Cred ca ajuta daca poti cuprinde ecranul in intregime din punctul unde esti asezat, mai ales orizontala, ca e mai mare decat verticala."

Asaltati de reclamele tot mai agresive si tentati de usurinta cu care pot obtine un credit, multi romani se grabesc sa cumpere aparate electrocasnice mari si scumpe, considerand ca fac o investitie inspirata, dar fara sa tina cont de spatiul de care dispun in casa. Apoi constata ca televizorul este mult prea mare pentru livingul lor sau ca masina de spalat nu prea are loc in baie sau bucatarie. Ce sfaturi aveti pentru cei care au apartamente mai mici - cum ar trebui sa gandeasca amenajarea casei astfel incat sa aiba destul loc si pentru electrocasnice si cum ar trebui alese acestea?



Radu Negoita: "Depinde foarte mult de obisnuintele fiecaruia. Sunt oameni care vor televizoare mari pe pereti ingusti si sunt altii care se multumesc cu un ecran mic. Cel mai important este ca obiectul electrocasnic sa nu te incurce cand ai ceva de facut. Imi vine in minte acum o camera de zi care avea, in fata canapelei, doua usi care aveau intre ele 50-60 de centimetri. Printr-una intrai in baie, prin cealalta in dormitor. Peretele dintre usi era singura zona unde puteai agata un televizor. Ceea ce inseamna ca ori blochezi usile si pui un TV cu ecran lat acolo, ori pui un televizoras cat un monitor de laptop, ca sa ai si televizor de dimensiuni normale si trafic pe cele doua usi nu merge."

Prin urmare, atunci cand vrem sa cumparam aparate electrocanice nu e cazul sa ne grabim cu alegerea, doar pentru ca am vazut vreo oferta care ni se pare avantajoasa.

Trebuie sa comparam mai multe produse, pentru a vedea care sunt specificatiile lor si astfel sa agelem un aparat de calitate, care sa corespunda nevoilor noastre.

Dar la fel de important este sa-l masuram si sa ne gandim bine daca va incapea in coltul dormitorului, pe peretele din fata canapelei sau dupa dulapiorul din bucatarie.

Altfel riscam sa ne trezim in situatia de a-l returna pentru ca pur si simplu nu incape in spatiu, sau sa ne resemnam cu el asa, montat stramb, blocandu-ne deplasarea prin casa.

Foto: Radu Negoita/Disconfort Residence-Cum să identifici capcanele din schița apartamentului pe care vrei să-l cumperi