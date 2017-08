Electrocasnicele dotate cu tehnologie de ultima ora iti fac viata mai usoara.

Tehnologia de ultima ora face deja parte din viata ta. Folosesti smartphone si smart tv, dar si aparate electrocasnice inteligente, care fac mult mai usoara activitatea de zi cu zi. Ele ne ajuta sa facem economie de timp, dar si de bani, consumand foarte putina electricitate si fiind prietenoase cu mediul.

Toate aceste gadgeturi au devenit ceva firesc. Nu mai poti concepe viata fara ele, iar asta nu este ceva rau, pentru ca un dispozitiv inteligent iti permite sa valorifici putinul timp liber de care dispui.

Fiecare clipa conteaza cand esti in criza de timp, de aceea este bine cand poti apasa pe un buton ca sa pornesti espressorul de cafea, in loc sa astepti cateva minute bune ca sa fiarba cafeaua in ibric. Acum, tehnologia ofera chiar mai mult de atat, pentru ca exista si espressoare inteligente, care pot fi conectate prin Bluetooth la telefonul mobil.

Astfel, cu ajutorul unei aplicatii, poti programa de la distanta aparatul sa-ti prepare cafeaua exact asa cum iti doresti. Un aparat de acest fel este si Nespresso Expert, un espressor automat ultra-performant, care poate fi folosit impreuna cu aplicatia Nespresso App.

Dupa ce pornesti aparatul, te poti relaxa pe balcon sau sa te pui la curent cu ultimele stiri, in timp ce decizi cum vrei sa fie cafeaua ta. Prin intermediul aplicatiei, poti alege cantitatea de apa si de cafea pentru o ceasca, daca adaugi sau nu lapte, daca vrei ca bautura sa fie foarte fierbinte sau doar calduta.

In acest fel, prepararea cafelei din fiecare dimineata va deveni foarte simpla si rapida.

Ca sa nu te plictisesti de acelasi tip de cafea in fiecare dimineata, poti alege in fiecare zi o bautura diferita. Ai la dispozitie patru dimensiuni diferite ale cestilor de cafea: ristretto (ideala cand te grabesti si vrei sa bei repede ceva tare – are doar 25 ml de cafea), espresso (contine 40 ml cafea), lungo (110 ml cafea) sau Americano (25 ml cafea si 125 ml apa fierbinte - bautura pe care o poti savura in tihna, cand ai mai mult timp la dispozitie).

Iar in timp ce cafeaua este preparata, tu te poti ocupa de altceva, castigand astfel timp si rezolvand o parte din sarcini. Nu trebuie sa iti faci griji nici daca uiti sa opresti aparatul de cafea. Espressorul se inchide singur, dupa 9 minute, astfel incat nu va consuma curent electric si nici nu se va strica.

In plus, te anunta printr-o alerta pe mobil daca trebuie sa golesti sertarul de capsule folosite, daca s-a terminat apa din rezervor sau daca trebuie sa-l cureti de depunerile de calcar. Nu risti sa ramai fara capsule, pentru ca exista si alerta Nespresso LED, care te anunta din timp daca e nevoie sa mai cumperi.

Daca iti place cafeaua cu lapte, poti alege varianta Expert&Milk, care contine si un aparat special, pentru spuma de lapte. Dispozitivul va doza cantitatea perfecta de cafea, apa si lapte, astfel incat vei obtine in timp record bautura pe care ti-o doresti.

Aparatul nu greseste niciodata, nu se intampla sa puna prea putina sau prea multa cafea la o ceasca de apa, nici nu da bautura in foc fix cand ai musafiri si vrei sa faci o impresie buna. Cafeaua va fi exact asa cum iti doresti, tot ce trebuie sa faci este sa setezi corect optiunile din aplicatie.