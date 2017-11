Autoritatile din Las Vegas au testat in trafic primul autobuz cu pilot automat.

Primul autobuz din lume cu pilot automat a fost testat in premiera in Las Vegas.

Din pacate, dupa numai 2 ore in trafic, autobuzul a fost implicat intr-un accident rutier. In timp ce era testat, autobuzul a fost lovit de un camion.

Cu toate acestea, sistemul autonom al autobuzului s-a descurcat foarte bine, spun specialistii. De altfel, accidentul a survenit dupa ca autobuzul cu pilot automat a oprit brusc, senzorii sai anticipand riscul de impact cu camionul.

Dar, dupa ce a franat, a fost lovit de camion, soferul acestuia nereusind sa opreasca la randul sau.

Autobuzul autonom poate transporta pana la 12 persoane.

Din fericire, nimeni nu a fost ranit in accident, iar autoritatile precizeaza ca autobuzul fara pilot a actionat exact asa cum trebuia.

Imediat ce va fi reparat, autobuzul va fi testat in continare in trafic, timp de 12 luni. Autobuzul autonom nu are volan si frane, fiind actionat de un computer.