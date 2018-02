Vezi comunicatul oficial.

Huawei Consumer Business Group a prezentat in cadrul targului MWC de anul acesta, primul notebook cu ecran FullView din lume, Huawei MateBook X Pro, tableta Huawei MediaPad M5 si echipamentul Huawei 5G, primul dispozitiv comercial la nivel global care integreaza standardul de telecomunicatii 3GPP pentru tehnologia 5G.

Specificatii Huawei MateBook X Pro:

Un notebook ultra-subtire, complet echipat, de 13.9 inci, cu un nou display capacitiv 3K Huawei FullView si un raport ecran-carcasa de 91%;

Procesor Intel® Core ™ i7/i5 de generatie 8;

Baterie de 57,4 Wh (capacitate standard);

Grafica NVIDIA® GeForce® MX150 eficienta, cu 2 GDDR5 - ceea ce face din noul notebook Huawei unul dintre cele mai usoare si mai puternice notebook-uri de pe piata la ora actuala1;

Huawei MateBook X Pro este dotat cu sistemul de sunet Dolby Atmos® si difuzoare personalizate, menite sa ofere o experienta unica, o acustica fina si clara, care ii va face pe utilizatori sa simta ca se afla in mijlocul actiunii.

Specificatii Huawei MediaPad M5:

Proiectate ergonomic, cu un ecran de sticla 2.5D si display 2 K HD imbunatatit ClariVu 5.0, cele doua modele performante de 8.4 inci respectiv 10.8 inci, dispun de difuzoare stereo Harman Kardon;

Tehnologia proprietara Huawei Histen ofera un sunet 3D imersiv prin intermediul difuzoarelor si ofera suport Hi-Res complet pentru o calitate a sunetului exceptionala;

Varianta Huawei MediaPad M5 Pro, cu o dimensiune a ecranului de 10.8 inci, este dotata cu un Huawei M-Pen ultra-precis, ce incorporeaza 4096 de niveluri de sensibilitate la presiune, pentru ca scrierea notitelor si desenul sa fie cat mai usor si cu un efort minim.

Huawei 5G (CPE) cu standardul 3GPP:

Dispozitivul Huawei 5G CPE este primul dispozitiv de acest tip care sustine standardul de telecomunicatii 3GPP, recunoscut la nivel global in materie de tehnologie 5G;

Disponibil in configuratii pentru interior sau exterior, dispozitivul Huawei ofera viteze de downlink super-rapide, de pana la 2Gbps si poate functiona atat in retelele 4G, cat si in cele 5G;

Acesta integreaza chipset-ul dezvoltat de Huawei, Balong 5G01, care devine astfel primul chipset comercial din lume capabil sa sustina standardul 3GPP – care suporta toate benzile de frecventa 5G, inclusiv sub-6GHz si MMW.

Pret si disponibilitate

Huawei MateBook X Pro si Huawei MediaPad M5 vor fi disponibile, incepand cu primavara acestui an, in China, Europa, America de Nord, Asia Pacific si Orientul Mijlociu. Vezi preturile, in tabelul de mai jos: