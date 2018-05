Camionul Roadshow a putut fi vizitat in perioda 7 - 11 mai la Bucuresti.

Caravana Huawei Roadshow 2018 urmeaza un circuit in tarile nordice si in Europa Centrala si de Est, iar Romania a fost a doua destinatie dupa Polonia, fiind din nou inclusa pe traseul acestei expozitii.

Camionul Roadshow, personalizat pentru a gazdui tehnologiile Huawei, a debutat in 2009, cu prezentari si demonstratii diferite in fiecare an, iar in 2018 a putut fi vizitat in perioda 7 - 11 mai la Bucuresti.





In acest an, inovatiile prezentate in cadrul roadshow-ului au fost tehnologia 5G si echipamentele aferente unui site radio complet, precum si solutii pentru retele mobile ce au la baza tehnologii 4G, precum “Rapid eLTE”, in caz de dezastre sau situatii de urgenta.

Cu ajutorul acestor echipamente, oricine poate instala un site radio perfect functional, intr-o zona izolata, calamitata, putand astfel sa organizeze rapid si eficient operatiunile de salvare. Toate echipamentele necesare se afla in doar doua valize si pot fi montate in numai 2 ore.