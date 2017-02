www.yoda.ro a fost prezent la evenimentul de lansare.

Cei de la HyperX au prezentat intr-un eveniment ce a avut loc la Bucuresti tastatura mecanica de gaming, FPS Alloy. Creata pentru jucatorii profesionisti si nu numai, FPS Alloy ocupa un spatiu redus si este extrem de rezistenta.

Tastatura ofera tot ce este necesar pentru un gamer, avand si mufa pentru incarcarea telefonului! De asemenea, tastele pot fi inlocuite foarte usor.

Vezi mai jos comunicatul oficial

HyperX, divizie a companiei Kingston Technology Company, Inc., a lansat in Romania tastatura mecanica de gaming FPS HyperX Alloy.

Tastatura mecanica Alloy are un aspect ergonomic, permitandu-le gamerilor sa maximizeze spatiul de pe birou pentru miscarile mouse-ului in jocurile FPS. Tastatura HyperX Alloy FPS prezinta switch-uri Cherry MX Blue Mechanical pentru o senzatie tactila si performanta sporita pentru a sustine gameplay-ul extrem.

Construita cu un cadru din aliaj de otel, tastatura HyperX Alloy FPS include switch-urile Cherry MX Blue Mechanical, iluminarea din spate HyperX cu LED rosu si sase moduri LED presetate – inclusiv un mod personalizat. Tastatura ofera, de asemenea, modul Game Mode pentru dezactivarea cu usurinta a tastei Windows, prevenind astfel intreruperile din timpul jocului, dar si functionalitati 100% anti-ghosting si N-Key rollover. Pentru flexibilitate si performanta sporita, tastatura HyperX Alloy FPS este prevazuta cu un port USB accesibil, situat in spatele tastaturii, taste suplimentare rosii HyperX WASD/1234, un cablu detasabil si un saculet, pentru a proteja si transporta tastatura in calatorii.

„Dupa o cercetare aprofundata si sute de ore de testare a jocurilor, HyperX a dezvoltat o tastatura mecanica de la zero, proiectata sa reziste celor mai intense actiuni de joc si care ocupa o suprafata redusa, lucru esential pentru jucatorii FPS. Cu un cadru din aliaj de otel si butoane Cherry MX Blue, aceasta tastatura este proiectata sa reziste la peste 50 de milioane de apasari per tasta”, a declarat Gabriel Gidea, director de dezvoltare Kingston Technology pentru Romania si Bulgaria. „Jucatorii care joaca jocuri clasice FPS, precum CS:GO sau Overwatch vor aprecia design-ul compact si robust. Design-ul tastaturii HyperX Alloy FPS a fost gandit pentru a le oferi jucatorilor mai mult spatiu de organizare a suprafetei dektop.”

Una dintre echipele de esports cu care HyperX colaboreaza este Echo Fox, detinuta de Rick Fox, fost jucator profesionist de baschet pentru Los Angeles Lakers. Sean “sG@res” Gares de la Echo Fox, jucator de CS:GO, a incercat noua tastatura si a declarat: „HyperX Alloy este tastatura perfecta pentru mine, datorita interactiunii excelente cu butoanele Cherry MX Blue, dimensiunii compacte si cadrului din aliaj de otel extrem de durabil. Apreciez, de asemenea, cablul detasabil unic pentru portabilitate usoara si statia de incarcare USB pentru telefon.”

HyperX sustine sporturile electronice si comunitatea de gaming, dezvoltand produse concepute special pentru genurile FPS – inclusiv setul de casti HyperX Cloud Revolver. Noua tastatura mecanica HyperX Alloy FPS este tastatura oficiala a competitiei Intel Extreme Masters, fiind utilizata in cadrul Intel Showcase de-a lungul tuturor evenimentelor de gaming din Sezonul 11. In plus, Alloy FPS este tastatura recomandata de catre echipe de gaming de top precum NaVi Gaming, Echo Fox si Hell Raisers.

Disponibilitate si suport



Tastatura de gaming Alloy FPS (pret recomandat de 499,99 lei) este disponibila incepand de astazi, prin intermediul retelei de magazine partenere HyperX. Alloy FPS include o garantie de doi ani si suportul si serviciile pentru clienti oferite de HyperX.