Gadgetul va fi prezentat oficial in cadrul evenimentului IBM Think 2018.

Producatorul IBM va transforma radical tehnologia de fabricare a computerelor. Pe viitor, un computer puternic nu va insemna automat o masinarie de mari dimensiuni.

Acest mic gadget, care este prezentat oficial pe 19 martie, are dimensiunea unui graunte de sare, dar este de 86 de ori mai performant ca un computer fabricat in 1990, scrie Mashable.

Micul computer are sute de mii de tranzistori, iar fabricarea lui costa extrem de putin: numai 10 centi.

Computerul minuscul va fi folosit pentru aplicatii blockhain: va urmari transportul bunurilor si va putea observa tentativele de frauda sau nerespectarea regulilor. In plus, are algoritmi de Inteligenta Artificiala si poate clasifica informatiile primite.

Arvind Krishna, directorul de cercetare de la IMB, declara ca acesta este doar inceputul. In urmatorii 5 ani, un computer de dimensiuni extrem de mici va putea fi introdus in orice obiect sau dispozitiv.

Prototipul este deocamdata in stadiul de testare.