Compania Huawei a prezentat estimarile sale pentru urmatorii ani.

Potrivit companiei Huawei, pana in anul 2025, numarul dispozitivelor inteligente personale va ajunge la 40 de miliarde, 90% dintre utilizatorii de dispozitive inteligente vor avea un asistent personal inteligent, iar multe gospodarii vor avea un robot.

Concluzia a fost anuntata in cadrul unei conferinte de presa despre Viziunea Globala a Industriei (indexul GIV), organizata la Londra, inainte de inceperea Mobile World Congress 2018.

La nivel de afaceri si societate, cele 100 de miliarde de conexiuni create in lume pana in 2025 vor fi utilizate intens pentru utilitati publice, transport, productie, sanatate, agricultura, finante si alte sectoare, ceea ce le va determina sa se digitalizeze.

Pana in 2025, 85% dintre aplicatiile enterprise vor fi implementate in cloud, iar 86% dintre companiile globale vor adopta inteligenta artificiala, sustine Huawei.

Tot pana la aceasta data, in lume se vor genera anual cca 180 ZB de date, o crestere de 20 de ori fata de nivelul de astazi. Acestea vor deveni un imens “rezervor de informatii”, o sursa inepuizabila de cunostinte si valori.

Prin tehnologia 5G, retelele de comunicatii vor avea mult mai multe scopuri si vor deservi mai multe tipuri de public, de la oameni pâna la dispozitive si industrii verticale. O singura retea fizica promite milioane de moduri de utilizare.

In domeniile noi, precum Internet of Things (IoT), operatorii pot inova modelele de afaceri bazate pe ecosistem, creand un potential mai mare de crestere si sustinand dezvoltarea rapida a oraselor inteligente, industriilor inteligente si caselor inteligente.

Oferind serviciile video in noile pachete de baza, operatorii il pot transforma intr-un motor nou pentru cresterea veniturilor. O experienta video imbunatatita va promova si dezvoltarea infrastructurii de retea. In 2017, peste 100 de operatori din intreaga lume au oferit video ca serviciu de baza, iar acest numar este anticipat a creste la 150 in 2018.

Mobile World Congress 2018 va avea loc in Barcelona, in perioada 26 februarie – 1 martie. In cadrul Mobile World Congress 2018, Huawei va lansa peste 20 de produse si solutii noi.