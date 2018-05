O companie din China a lansat joi un serviciu de taxi cu masini electrice autonome in Chongquing, al patrulea oras ca marime din tara.

Sase masini fara soferi au fost puse in circulatie, in cadrul unui proiect pilot care va dura o luna de zile. Flota de autovehicule autonome a fost furnizata de Pandauto, o firma de inchiriat masini, in vreme ce sistemul a fost dezvoltat de platforma de conducere autonoma Apollo a gigantului Baidu. Lansarea serviciului a coincis cu realizarea unui experiment, care a fost dezvaluit publicului larg prin intermediul unui clip video.

A big announcement from Baidu's @ApolloPlatform & car-sharing platform #PANDAUTO, who together launched China's first-ever #AutonomousVehicle demonstration zone in #Chongqing. Here, guests can use an app to hail #SelfDrivingCars that come complete w/ #RemoteControl Valet Parking! pic.twitter.com/fOW5fkLOT3 — Baidu Inc. (@Baidu_Inc) May 24, 2018

O masina electrica autonoma a fost solicitata cu ajutorul aplicatiei online dezvoltate, iar pasagerul a urcat in ea, avand destinatia prestabilita. Conform initiatorilor proiectului, cele sase vehicule fara sofer pot evita obstacolele si pietonii care se interpun pe traseu. Acest subiect este unul foarte sensibil, mai ales dupa esecul unui test similar efectuat de Uber in luna martie.

O femeie a murit atunci dupa ce vehiculul fara sofer aflat in teste a lovit-o in timp ce aceasta traversa strada prin loc nepermis. Testarile au fost oprite de Uber la vremea respectiva, insa e doar o chestiune de timp pana cand acestea vor fi reluate.

Masinile autonome din China sunt capabile sa schimbe benzile si sa opreasca la culoarea rosie a semaforului, declara oficiali angrenati in proiect, citati de China News. Totodata, vehiculele incluse in acest proiect pot sa parcheze singure si sa se intoarca de unde au venit, daca li se cere asta prin aplicatie.

Serviciul oferit de Baidu si Pandauto are toata sustinerea oficialilor de la Beijing, care au declarat ca dezvoltarea sistemului de masini autonome este pe lista lor de prioritati. China planuieste sa devina cel mai mare furnizor de tehnologii inovative in acest sector pana in 2025, noteaza Bloomberg.