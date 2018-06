Electrica si de mici dimensiuni, aparatul este disponibil pentru teste si poate fi precomandat in Statele Unite,

Anuntul vine de la reprezentantii unui start-up, Kitty Hawk, finantat de Larry Page, cofondator al companiei Google. Aparatul, denumit "Flyer", o combinatie intre un automobil si un mini-elicopter, se piloteaza la fel de usor ca un joc video, au spus reprezentantii Kitty Hawk, care au precizat ca viitorii proprietari nu au nevoie de un brevet de pilot si ca noua masina reprezinta "un vehicul de agrement".

Vehiculul, conceput pentru a se deplasa deasupra apei, la o inaltime de maximum trei metri, dispune de o cabina pentru o persoana si de 10 rotoare, care o fac sa semene cu o drona. Masina este echipata si cu flotoare precum cele ale unui hidroavion si atinge o viteza maxima de 32 de kilometri pe ora, avand o autonomie de zbor cuprinsa intre 12 si 20 de minute.

Ideea promovata de specialistii de la Kitty Hawk este aceea de a produce flote de "Flyers" care ar putea fi utilizate pentru activitati de agrement in lumea intreaga.

De acum inainte, clientii interesati sa achizitioneze o masina "Flyers" pot sa se inscrie pe o lista pentru a putea sa o piloteze si chiar sa lanseze o precomanda, au anuntat reprezentantii acestui start-up, care nu au precizat pretul de vanzare si au prezentat deocamdata doar un prototip al vehiculului zburator.

Testele au loc in apropiere de un lac aflat la mica distanta de Las Vegas, in vestul Statelor Unite."'Flyers' este primul vehicul personal creat de Kitty Hawk si reprezinta o prima etapa pentru a face din zbor un element al cotidianului", au transmis inginerii companiei, precizand ca vehiculul va intra de acum in faza de productie comerciala.

Si alte companii au prezentat proiecte ale unor masini zburatoare, iar printre acestea se afla si Uber.

Kitty Hawk testeaza deja in Noua Zeelanda un alt model: Cora, un fel de masina electrica zburatoare, fara pilot, creata pentru a putea fi utilizata de companii aeriene si de servicii de taximetrie, pasagerii trebuind insa sa isi faca o rezervare pentru o astfel de calatorie. Faza de testare a vehiculelor Cora va dura sase ani.

Larry Page este in continuare unul dintre directorii Alphabet, compania care detine Google, insa Kitty Hawk reprezinta un proiect personal, distinct de activitatile gigantului american in domeniul tehnologiei.

Sursa: Agerpres