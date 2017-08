Vezi comunicatul oficial.

Cea mai importanta retea Apple Premium Reseller din Europa Centrala si de Est deschide pe 26 august 2017 primul sau magazin din nord-estul tari.

iSTYLE isi inaugureaza sambata cel de-al noualea magazin in cadrul centrului comercial Palas Mall din Iasi, consolidandu-si astfel pozitia de lider local al retailului dedicat produselor si solutiilor Apple.

Cel mai important Apple Premium Reseller din Romania aduce astfel intreg portofoliu si experienta specialistilor sai mai aproape de clienti in cel mai populat municipiu al Romaniei (dupa Bucuresti), oras universitar de prestigiu si insemnat centru administrativ, economic si cultural.

Magazinul, proiectat si executat cu respectarea riguroasa a standardelor Apple Premium Reseller, are un spatiu de aproape 100 m2 si este situat intr-o zona usor accesibila de la parterul elegantului complex Palas Mall.

In spatiul utilizat cu maximum de eficienta printr-un design minimalist specific, vizitatorii vor avea ocazia sa descopere si sa experimenteze gama completa de sisteme Mac, dispozitive iPhone, iPad, Apple Watch si Apple TV, precum si numeroase accesorii de calitate premium care intregesc ecosistemul Apple, inclusiv gadgeturi inteligente pentru un stil de viata sanatos, accesorii pentru pasionati si profesionisti in fotografie, muzica si film, sisteme inteligente pentru controlul locuintei, solutii audio-video performante si multe altele.

Clientii sunt asteptati la deschiderea oficiala a noului magazin, care va avea loc sambata, 26 august, ora 11:00, pentru a beneficia de multe surprize si oferte introductive oferite de iSTYLE.

Pe durata intregului weekend, vizitatorii se vor bucura de preturi speciale la produse din toate categoriile, precum MacBook Air 13-inch la 3.999 lei, iPhone SE la 1.299 lei, Apple Watch Series 1 de la 999 lei si pana la 25% discount pentru accesorii premium.

Totodata, vizitatorii pot participa la demonstratii implicand cele mai noi produse Apple si pot castiga premii instant, in limita stoculului disponibil, la achizitionarea acestora.

Servicii pentru clienti

iSTYLE Iasi nu este un simplu spatiu comercial, ci si cel mai potrivit loc de a descoperi lumea Apple cu ajutorul echipei de consultanti specializati. Clientii pot beneficia, in baza unei programari prealabile, de o gama larga de servicii, precum: configurarea initiala a dispozitivului achizitionat (iSTYLE START), migrarea informatiilor de pe un computer sau dispozitiv existent (iSTYLE SWITCH), diverse workshopuri si cursuri de instruire (iSTYLE LEARN) si chiar sesiuni periodice unu-la-unu cu un expert Apple acreditat (iSTYLE ONE 2 ONE).

Optiuni de finantare

Pentru a facilita achizitionarea produselor, iSTYLE Iasi ofera programe financiare, inclusiv:

• Reduceri si oferte speciale clientilor din domeniul educatiei (studenti, cadre didactice sau institutii);

• Finantare pentru persoane fizice in parteneriat cu mai multe banci, direct in magazine, inclusiv posibilitatea de a achizitiona produse cu plata in 24 de rate fara dobanda;

• Solutii de leasing si inchiriere a echipamentelor pentru persoane juridice;

O facilitate extrem de utila in cel mai important oras de la granita rasariteana a Uniunii Europene este implementarea sistemului TAX FREE, care permite restituirea TVA pentru cetatenii din afara UE.

In plus, programul de buy-back le permite clientilor schimbul rapid si convenabil al laptopului, telefonului sau tabletei actuale cu un produs Apple nou, in urma unei evaluari obiective.

iSTYLE Iasi pune la dispozitia clientilor pachetele de asigurare si de extindere a garantie iCare si iCare+, unice pe piata din Romania, care acopera prin asigurare riscurile de avarii accidentale si furt, precum si optiunea de garantie extinsa, in cadrul unui singur pachet de servicii pentru care se poate opta in momentul achizitionarii unui iPhone, iPad sau Mac portabil.