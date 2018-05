Vezi comunicatul companiei.

Kingston Digital divizia de memorii Flash a companiei Kingston Technology Company anunta lansarea unui nou produs in gama UV500, un SSD de 2TB.

Capacitatea mare de stocare le permite utilizatorilor sa stocheze mai multe date si sa imbunatateasca performanta unui sistem, cu timpi foarte buni de boot, incarcare si transfer.

In plus, avand in vedere lipsa componentelor mobile, incidenta erorilor este mult mai putin probabila in comparatie cu hard disk-urile mecanice.

UV500 este primul SSD Kingston 3D NAND cu criptare full-disk hardware AES pe 256 de biti si suport pentru TCG Opal 2.0.

UV500 este alimentat de controller-ul Marvell 88SS1074, iar in combinatie cu flash-ul 3D NAND ofera viteze incredibile de scriere si citire, de pana la 520MB/s si 500MB/s2, fiind astfel de 10 ori mai rapid decât un hard drive de 7200RPM.

UV500 are o garantie de 5 ani si dispune de de asistenta Kingston.