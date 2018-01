Noile televizoare vor fi prezentate in cadrul targului de tehnologie CES 2018, care are loc in Las Vegas.

LG Electronics va integra asistentul virtual ThinQ (Inteligenta Artificiala) si un procesor de imagine avansat in noile game de televizoare OLED si SUPER UHD. ThinQ permite procesarea a sute de comenzi vocale folosind propria platforma inteligenta LG, dar si servicii de Inteligenta Artificiala externe. Cu functionalitati de Inteligenta Artificiala integrate in televizoarele proprii, clientii LG pot face solicitari vocale direct telecomenzii, pentru a se putea bucura de toate caracteristicile tehnologiei cu asistenta vocala, ce aduc un grad nou de confort in zona de home entertainment. Televizoarele LG Thinq functioneaza totodata ca hub-uri inteligente pentru locuinta, facilitand accesul utilizatorilor la alte produse electronice si electrocasnice inteligente, precum aspiratoarele robotizate, sistemele de aer conditionat, purificatoarele de aer, iluminatul inteligent, boxele smart si multe alte dispozitive care se pot conecta la

televizor prin Wi-fi sau Bluetooth. Iar cu noul procesor α (Alpha) 9 integrat de LG pe televizoarele de varf de gama OLED, utilizatorii vor avea parte de imbunatatiri la ceea ce este deja considerata ca fiind cea mai buna calitate a imaginii. Televizoarele LG Nano CellTM SUPER UHD includ tehnologia de retroiluminare Full-Array Local Dimming (FALD – retro-iluminare cu LED pe toata suprafata ecranului LCD) pentru tonuri de negru profund si culori intense, dar si detalii ale umbrelor nuantate, pentru imagini desprinse din realitate. Technologia LG Thinq ofera o experienta interactiva imbunatatita prin noua gama TV cu functii smart, ce include modele OLED si SUPER UHD, utilizand functia Natural Language Processing (NLP) pentru a livra control activat vocal inteligent si conectivitate bazata pe propria platforma deep learning dezvoltata de LG, DeepThinQ. Cu un proces de instalare simplificat semnificativ, utilizatorii se pot conecta rapid si usor la console de gaming si soundbar-uri externe. Consumatorii pot cauta informatii, imagini sau clipuri cu un anumit continut cu o comanda vocala catre telecomanda televizorului, cum ar fi “arata-mi toate filmele in care a jucat acest actor” sau “arata-mi clipuri cu yoga”. Televizoarele LG dotate cu inteligenta artificiala Thinq pot sustine servicii bazate pe Electronic Program Guide (EPG), pentru a livra informatii in timp real sau pentru a comuta pe un canal ce ofera continutul solicitat. Puteti da televizorului comenzi ca „opreste televizorul cand acest program s-a terminat” sau „cauta coloana sonora a acestui film”, fara a specifica o ora anume sau a repeta numele emisiunii. Mai mult, utilizatorii LG din anumite tari vor avea, de asemenea, acces la Asistentul Google pentru controlul dispozitivelor inteligente din casa, cum ar fi iluminatul sau accesarea oricarui alt serviciu Google Assistant. Avantajele noului procesor de imagine LG α (Alpha) 9 Noul procesor de imagine inteligent LG α (Alpha) 9 va furniza imagini aproape reale, avand culori incredibil de bogate, dar si precizie si adancime pentru un plus de realism. Un element de baza al α (Alpha) 9 este procesul de reducere a zgomotului in patru pasi, cu de doua ori mai multe etape decat in tehnicile obisnuite. Acest algoritm permite o imbunatatire in reducerea zgomotului, crescand claritatea imaginilor afectate de elemente perturbatoare si facand posibila o redare mai buna a gradatiilor subtile. Procesorul mai sporeste si performanta culorilor, datorita capacitatii de mapare avansa-ta ce face culorile sa fie mai apropiate ca niciodata de continutul original. Algoritmul imbunatatit de corectie a culorilor permite o gama mai naturala de nuante, largind coordonatele de referinta ale culorilor de sapte ori fata de cele anterioare. α (Alpha) 9 mai sustine si un framerate mare (HFR) pentru a putea transmite imagini mai cursive si mai clare la 120 fps, din care rezulta o mai buna redare a continutului alert, cum ar fi emisiunile sportive sau filmele de actiune. Ca rezultat al noului procesor de imagine, televizoarele OLED de la LG pot reda orice continut la calitate maxima pentru o experienta de vizionare cu adevarat spectaculoasa. Televizoarele SUPER UHD lansate anul acesta cu tehnologia FALD confera zone iluminate din spate mai dense pe toata suprafata displayului, spre deosebire de iluminatul lateral, cu luminile pozitionate pe margine, in spatele ramei televizorului. Tehnologia LG imbunatateste straturile de negru si dimensiunile imaginii prin controlul independent al zonelor de lumina LED, sporind detaliile din umbra si reducand marginile luminoase. Toate acestea au ca rezultat un contrast marit si o calitate mult mai buna a imaginii.



