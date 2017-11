Noua tehnologie va permite telefoanelor sa se incarce de cinci ori mai repede.

Grafenul, considerat in prezent "materialul minune", este un strat supersubtire de carbon, cu o grosime de numai un atom, dar care este de 200 de ori mai rezistent ca otelul.

Cu ajutorul acestui material, Samsung a realizat bile de grafen, care au crescut capacitatea unei baterii normale litiu-ion cu pana la 45%. Atfel, timpul necesar pentru incarcarea completa a unui telefon este redus considerabil, scrie Daily Mail.

In prezent, un telefon descarcat are nevoie de aproximativ o ora pentru incarcarea completa a bateriei. Samsung declara insa ca atunci cand va fi folosit grafenul, telefoanele se vor incarca in doar 12 minute.

Bilele de grafen produse de Samsung pot fi atasate la bateriile obisnuite. Ele pot fi folosite pentru bateriile de la telefon sau de la alte gadgeturi, dar si pentru incarcarea rapida a masinilor electrice.

Inventia realizata de Samsung a fost publicata in revista Nature.

Grafenul are deja numeroase aplicatii. In anul 2016, o compania chinezeasca a realizat un smartphone flexibil, care poate fi purtat asemeni unei bratari, datorita grafenului din care este fabricat.

De asemenea, materialul poate fi aplicat pe aripile avioanelor, pentru a preveni formarea de cristale de gheata.

Grafenul are si proprietati antibacteriene. Anul acesta, cercetatorii au observat ca daca este aplicat pe instrumentele chirurgicale, grafenul previne aparitia infectiilor post-operatorii.